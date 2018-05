Gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen hat der Einbruchsalarm eines Einkaufsmarktes in der Beiswanger Straße ausgelöst. Wie Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd feststellten, waren Unbekannte über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Vermutlich wurden die Einbrecher durch den Alarm aufgeschreckt. Sie verließen das Geschäft ohne Beute wieder.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171 / 3580 entgegen. (an)