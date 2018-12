Ein Einbrecher ist am Montag in die Wohnung einer 64-Jährigen in der Gartenstraße eingebrochen. Doch er musste ohne Beute wieder abziehen. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte hat in der Wohnung Schubladen und Schränke durchsucht. Wie die Polizei mitteilt, fand die Tat am Montag zwischen 17.30 und 19.10 Uhr statt.