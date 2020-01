Zwischen Freitagmittag, gegen 12 Uhr bis Freitagabend, gegen 19.45 Uhr, sind Unbekannte über das Badfenster in ein Einfamilienhaus am Schäle eingebrochen. Dort durchsuchten sie alle Räume. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 524 0 zu melden.