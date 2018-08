Einbrecher steht vor verschlossenen Türen

Über das vergangene Wochenende ist ein Unbekannter in ein Gebäude in der Aalener Hirschbachstraße eingebrochen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr und Montagmorgen sieben Uhr grenzt die Polizei den Zeitraum ein.

Da im Erdgeschoss sämtliche Türen verschlossen waren, zog der Eindringling ohne Beute wieder ab. Der an der Tür entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.