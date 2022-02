Einbrecher stehlen verpackten Zimmertresor von Baustelle

In der Hugo-Theurer-Straße wurde zwischen Donnerstagnachmittag, 17.50 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr in den Rohbau einer Hotelanlage eingebrochen und ein hoher Sachschaden verursacht. Der oder die bislang unbekannten Einbrecher öffneten mittels körperlicher Gewalt eine Glasschiebetür und drangen daraufhin im vierten Stock in ein Zimmer ein, indem sie die Tür mit massiver Gewalt aufbrachen. Aus diesem Zimmer entwendeten die Diebe einen noch original verpackten Zimmertresor, der zum Einbau bereitgelegt war. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20 000 Euro.