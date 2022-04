Unbekannte brachen am Donnerstagabend zwischen 19.20 Uhr und 23 Uhr zwei Kellertüren in einem Gebäude am Spritzenhausplatz auf und entwendeten -ersten Ermittlungen nach - wohl lediglich Getränkekisten, so dass nur geringer Schaden entstand. Das Polizeirevier Aalen, bittet unter Telefon 07361/5240 um Hinweise.