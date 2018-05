Durch ein eingeschlagenes Fenster an der Ostseite eines Anwesens hat ein Unbekannter zwischen Montag und Donnerstag versucht, in einen Lagerschuppen in der Fuchsgasse einzubrechen. Womöglich weil in diesem Schuppen nur Kartoffeln gelagert werden, ließ er von seinem weiteren Vorhaben ab und hinterließ einen Schaden von rund 200 Euro. (ij)