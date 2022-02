Einbrecher sitzen in U-Haft

Wie die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Polizeipräsidium Ulm gemeinsam mitteilen, sind mutmaßliche Einbrecher aus der Region jetzt in Untersuchungshaft genommen worden. Die Behörden seien den Männern im Rahmen intensiver Ermittlungen auf die Spur gekommen.

Ausgangspunkt waren demnach Einbrüche im Landkreis Heidenheim und im Ostalbkreis Anfang des Jahres. Diese Ermittlungen begründeten schließlich den Tatverdacht gegenüber einem 32-Jährigen aus Erlangen und einem 29-Jährigen aus dem Ostalbkreis. Der 32-Jährige wurde am Mittwoch laut Mitteilung durch Polizeibeamte festgenommen. Der 29-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Wochen wegen des Verdachts einer anderen Straftat in Untersuchungshaft.

Ebenfalls am Mittwoch durchsuchte die Polizei die Wohnungen der beiden Verdächtigen. Bei diesen Durchsuchungen fanden die Beamten Uhren, Schmuck, Münzen sowie weitere Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese Wertsachen aus verschiedenen Einbrüchen stammen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ der zuständige Richter am Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 32-Jährigen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen sind die beiden rumänische Staatsangehörigen dringend verdächtig, mindestens sechs Einbrüche begangen zu haben, teilweise allein, teilweise zusammen. Es besteht jedoch der Verdacht, dass das Duo für zahlreiche weitere Einbrüche in Ostwürttemberg und Bayerisch-Franken verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.