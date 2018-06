Einbrecher schlägt Haustür ein

Die Wertsachen aus einem Heidenheimer Haus hat ein Unbekannter am Montag gestohlen. Wie die Bewohnerin später der Polizei schilderte, muss der Einbrecher zwischen 14 und 17.45 Uhr da gewesen sein. Er schlug eine Scheibe der Verglasung der Haustür ein. So gelangte er in das Gebäude in der Leonhardstraße.

Der Dieb fand das Geld der Bewohnerin und verschwand damit. Die Heidenheimer Polizei ermittelt jetzt und sucht den Einbrecher. Die Ermittler hoffen auch auf Hinweise von Zeugen und fragen: Wer hat am Montagnachmittag in der Leonhardstraße in Heidenheim verdächtige Personen gesehen? Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise erbittet die Polizei in Heidenheim unter 07321/3220.