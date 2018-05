Einbrecher scheiten an Türe

Unbekannte haben am Samstag versucht, in ein Einfamilienhaus in der Nähe des Friedhofes in Hofen einzubrechen. Die Einbrecher versuchten sowohl an der Haupt- als auch an einer Nebentüre die Schlösser aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Der bei dem Einbruchsversuch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 13 und 19 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240, entgegen. (an)