Bislang unbekannte Täter sind am Samstag in der Zeit zwischen 15 und 22.40 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Posener Straße eingebrochen. Sie durchsuchten und durchwühlten sämtliche Zimmer, Schränke und Schubladen.

Die Täter entwendeten Münzen, Schmuck, ein Apple-Iphone, ein Apple-Macbook und eine Herrenarmbanduhr. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.