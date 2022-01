Einbrecher lassen Tiere frei:Hund kehrt zurück

Einbrecher sind in Aalen am Montag zwischen 15.45 und 17 Uhr in eine Erdgeschosswohnung im Heckenrosenweg eingedrungen. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten die Unbekannten in die Wohnung. Die Täter entwendeten nichts, ließen jedoch einen Hund entweichen und entnahmen ein kleines Tier aus einem Käfig und ließen dieses ebenfalls frei. Der Hund kehrte selbstständig zur Wohnanschrift zurück. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.