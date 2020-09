Einbrecher in zwei Geschäften

Aalen (an) - Ein Einbrecher ist zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen gewaltsam in ein Geschäft in der Bahnhofstraße eingedrungen. Er durchsuchte mehrere Schränke, entwendete aber nach bisherigen Feststellungen wohl nichts. Unweit entfernt brach vermutlich derselbe Täter in ein weiteres Geschäft, diesmal in der Stadelgasse, ein. Auch hier suchte er nach Wertsachen und entwendete schließlich Bargeld. In beiden Fällen verursachter der Einbrecher jeweils rund 1000 Euro Sachschaden.