In ein Tankstellengebäude in der Gartenstraße sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingedrungen. Nachdem ein Einbruch-Schutzgitter von der Wand gehebelt worden war, drangen sie über ein aufgebrochenes Fenster auf der Gebäuderückseite in einen Büroraum ein und entwendeten aus einem unverschlossenen Regal sowie einer Schublade größere Mengen Zigaretten.