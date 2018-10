Gegen 2.30 Uhr am frühen Montagmorgen ist die Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Spieselstraße, die sich um diese Zeit bereits bei der Arbeit befand, durch Geräusche aufmerksam geworden. Um nachzusehen, betrat sie den Nebenraum der Gaststätte, wo sie eine dunkel bekleidete Person antraf, die gerade im Begriff war, aus dem Fenster zu steigen. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, war der Unbekannte über ein Fenster in das Gebäude eingestiegen und auch in eine Wohnung im Gebäude eingedrungen. Vermutlich wurde der Einbrecher durch die Mitarbeiterin gestört, ehe er weitere Räumlichkeiten durchsuchen konnte.

Sachdienliche Hinweise auf den Einbrecher erbittet das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240.