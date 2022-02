Unbekannte sind am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr in das Gebäude der Technischen Schule in der Steinbeisstraße eingestiegen, nachdem sie das Fenster zum Sekretariat eingeworfen hatten. Im Gebäude durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen; ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.