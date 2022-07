Einbrecher dringen in Vereinsheime ein

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr, und Mittwochnachmittag, 14.45 Uhr, haben sich Unbekannte Zutritt zu einer Vereinsgaststätte in der Straße Am Schönbach auf dem Bürgle verschafft. Im Gebäude durchsuchten die Eindringlinge alle drei Geschosse und entwendeten Bargeld, welches sich in verschiedenen Sparschweinen befand.

Einen im Treppenhaus aufgestellten Zigarettenautomaten versuchten die Täter mit einer Flex zu öffnen, was ihnen nicht gelang. Hierbei entstand ein Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann, sich jedoch auf mehrere Tausend Euro belaufen dürfte. Aus dem Schiedsrichterraum nahmen die Unbekannten noch einen Laptop mit. Anschließend stiegen die Täter in ein weiteres, nahegelegenes Vereinsheim ein, wo ebenfalls die meisten Räumlichkeiten durchsucht wurden. Von dort entwendeten die Diebe eine Sony Stereo-Anlage im Wert von rund 600 Euro.

Der Sachschaden an beiden Objekten beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, der Wert des Diebesgutes wird auf rund 2500 Euro geschätzt.