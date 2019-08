Einbrecher auf der Flucht: Weitere Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Steinertgasse hat am Montagvormittag ein Anwohner einen Einbrecher kurz nach dem Verlassen des Tatortes gesehen. Der unbekannte Täter hatte eine Wohnungstüre aufgebrochen und die Wohnung kurz vor 9 Uhr wieder verlassen. Hierbei wurde er von einem Zeugen gesehen und verfolgt, ehe dieser ihn bei einem Supermarkt aus den Augen verlor. Der Tatverdächtige war circa 30 Jahre alt, dunkelhäutig, circa 180 cm groß, und schlank. Er war mit eine blauen Jacke und einer roten Baseballmütze bekleidet. Über das Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor, der Sachschaden an der Wohnungstüre wurde auf circa 250 Euro beziffert.