Einbrüche in Bäckerei und Getränkemarkt

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ist ein Unbekannter über die Schiebetüre in den Vorraum eines Lebensmitteldiscounters in der Hagstraße gelangt. Von dort schob er ein Rolltor zu dem Verkaufsraum der darin befindlichen Bäckerei auf und entwendete daraus fünf Geldkassetten mit Wechselgeld.

Ein weiterer Einbruch erfolgte im selben Zeitraum in einen Getränkemarkt in der Gaildorfer Straße. Nachdem der Täter zunächst versucht hatte, die elektrische Eingangstüre aufzuhebeln gelangte er durch die aufgehebelte seitliche Eingangstüre in das Gebäude, das er durchsuchte und ohne Beute wieder verließ. Der Sachschaden an den Türen wird auf etwa 400 Euro beziffert.