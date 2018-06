Einblicke ins „Global Business“

Die Hochschule Aalen hat zum sechsten Mal ein akademisches Kurzprogramm für Studierende ausländischer Partneruniversitäten veranstaltet. Die 18-köpfige Gruppe von Partneruniversitäten aus den USA und Russland verschaffte mit Vorlesungen, Firmenbesichtigungen und Kulturveranstaltungen einen Überblick über die deutsche Wirtschaft und Kultur.

Die Teilnehmer kamen von der University of Maine in Orono, USA, sowie der University of Economics in Saratov, Russland. Bei dem Kurzprogramm handelt es sich um eine Blockveranstaltung, auf die sich die Teilnehmer vor ihrer Abreise nach Deutschland an ihren Hochschulen vorbereiten. Ihre Erfahrungen fassen sich nach ihrer Rückkehr in Seminararbeiten und Präsentationen zusammen. Das Programm vor Ort wird vom Akademischen Auslandsamt der Hochschule Aalen organisiert und koordiniert. Pascal Cromm, Leiter des Akademischen Auslandsamtes der Hochschule Aalen, betonte, dass „solche internationalen Kurzprogramme für den weiteren Ausbau der Internationalisierung der Hochschule von großer Bedeutung sind – insbesondere, wenn angelsächsische Länder involviert sind, da sie die Austauschbilanzen ins Gleichgewicht rücken“.