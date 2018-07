Im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses in der Bismarckstraße hat sich am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr ein kleiner runder Einbaustrahler im Flur erhitzt, so dass die umliegende Decke des Altbaus zum Schmoren gebracht wurde. Als dies die Wohnungsinhaberin feststellte, verständigte sie die Freiwillige Feuerwehr, die mit 4 Fahrzeugen und 21 Mann ausgerückt war. Zu einem Brand kam es nicht.