Einbahnverkehr in der Bahnhofstraße

Auf Grund verschiedener Bauvorhaben (Quartier am Stadtgarten, Geschäftshaus Bahnhofstraße 46, Straßenumbau Bahnhofstraße) muss in der Bahnhofstraße zwischen Curfeßstraße und ZOB Einbahnverkehr in Fahrtrichtung ZOB angeordnet werden. Diese Regelung gilt ab kommenden Montag, 16. April und dauert voraussichtlich bis Ende Juli 2018.

Die Linienbusse aller Verkehrsunternehmen müssen in diesem Zeitraum den ZOB über die Bahnhofstraße/Sparkassenplatz verlassen, Haltestellenverlegungen sind aber nicht erforderlich.