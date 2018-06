Gemeinsam mit der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde, dem Landrat, dem Arbeitskreis Asyl und weiteren Partnern setzt die Stadt Schwäbisch Gmünd am Samstag, 25. Februar, um 18 Uhr vor dem Gmünder Rathaus ein Zeichen für Offenheit, Toleranz und Menschlichkeit. Die Stadt signalisiere damit, dass sie in einer Zeit, in der das Thema Flucht, Asyl und Vertreibung vor allem unter dem Aspekt der Abschottung, Abschiebung und Ablehnung diskutiert wird und in der Populisten mit scheinbar einfachen Losungen nur auf Vorurteile statt auf Urteile setzen, sich als offener, verantwortungsvoller und stets menschlich orientierter Ort verstehe, sagte Oberbürgermeister Richard Arnold. Deshalb seien alle Menschen eingeladen, mit einem mitgebrachten Licht am Samstagabend hier ein deutliches Zeichen zu setzen. Sprechen werden dabei neben dem Oberbürgermeister und dem Landrat auch die Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen.