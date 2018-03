Ein wichtiger Partner für die Sicherheit der Stadt

„Es passt alles bei der Feuerwehr, alles ist im grünen Bereich“. Mit diesen Worten hat der Ebnater Ortsvorsteher Manfred Traub bei der Hauptversammlung in der Feuerwache die Leistungsfähigkeit der Feuerwehrabteilung Ebnat-Waldhausen, aber auch die gute Jugendarbeit gelobt.

Kommandant Manfred Klopfer sprach in seinem Jahresrückblick von 26 Alarmierungen im vergangenen Jahr, darunter acht Brände, sieben Technische Hilfen und zwei Gefahrguteinsätze. Der größte Einsatz der 40-köpfigen Abteilung war ein Dachstuhlbrand in Waldhausen.

Zufrieden äußerte sich Klopfer auch mit dem Übungsbetrieb. Man habe 20 feuerwehrtechnische Übungen und 25 Sonderübungen absolviert.

Die Einsatzübung betraf einen angenommen Brand bei der Firma Kampa in Waldhausen.

In der Aus- und Weiterbildung hat die Wehr mit der Teilnahme an vier Lehrgängen auf Kreisebene und mit dem Leistungsabzeichen in Silber positive Akzente gesetzt.

Zum Thema Ausrüstung sagte der Kommandant, dass die Abteilung gegen Ende des laufenden Jahres einen neuen Mannschaftstransportwagen erhalte. Für das Jahr 2020 sei der Ersatz des Löschfahrzeugs LF 8-6 durch ein modernes HFL 10 geplant.

Die inzwischen 17 Jahre alte Feuerwache in Ebnat habe man im vergangenen Jahr durch verschiedene kleinere Maßnahmen instandgesetzt. Die von Reinhold Dangelmaier geleitete Altersabteilung ist nach Auskunft von Klopfer ebenfalls sehr aktiv gewesen.

Von einer großen Begeisterung in der 22 Mitglieder zählenden Jugendfeuerwehr berichtete Jugendwartin Annika Gerstmeier. Es standen 40 Übungen auf dem Programm und mit Marcel Klopfer und Stefan Schill konnten zwei neue Ausbilder gewonnen werden. Nach Mitteilung von Kassierer Timo Mayer ist die Finanzlage der Feuerwehr sehr solide.

Bei den Neuwahlen wurden Sascha Graser, Jens Kleebauer, Carolin Klopfer, Swen Klopfer, Tobias Lindner, Timo Mayer, Stefan Schill und Johannes Mailänder in den Abteilungsausschuss gewählt. Vertreter im Ausschuss der Gesamtwehr Aalen ist Daniel Dambacher und Kassenprüfer sind in Zukunft Jörg Rothaupt und Tobias Kinzl. Bernd Beyrle und Klaus Scherr erhielten für ihre 21-jährige Tätigkeit im Ausschuss ein Geschenk.

Dietmar Hofmann wurde für seinen 40-jährigen aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Tobias Kinzl und Andreas Wettemann dürfen sich jetzt Hauptfeuerwehrmann nennen, Isabell Klopfer ist Oberfeuerwehrfrau und Dominik Scherieble Oberfeuerwehrmann. Jakob Salvasohn wurde zum Feuerwehrmann ernannt.

Niedziella: Gute Jugendarbeit in Ebnat

Der Leiter des städtischen Amtes für öffentliche Ordnung, Michael Felgenhauer bezeichnete die Feuerwehr als einen wichtigen Partner im Sicherheitskonzept der Stadt. Bei der Wehr auf dem vorderen Härtsfeld werde bürgerschaftliches Engagement in Reinkultur gelebt. Der Kommandant Kai Niedziella sprach von 442 Einsätzen der Gesamtwehr im vergangenen Jahr. Bei der Abteilung Ebnat-Waldhausen lobte er insbesondere die gute Jugendarbeit. Ein weiteres Grußwort kam vom Waldhausener Ortsvorsteher Patriz Gentner.