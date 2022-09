Ein Wegbereiter für die Tamilen in Aalen

1985 waren die ersten Tamilen aus dem damaligen Sri Lanka als Bürgerkriegsflüchtlinge nach Aalen gekommen. Unter ihnen – ohne Familien – eine Gruppe junger Leute. Stillschweigernd akzeptierten diese Victor Siluvairaja als ihren „Chef“, obwohl auch er nicht deutsch sprach. Jetzt hat Victor Siluvairaja mit über 100 Gästen im Salvatorheim seinen 60. Geburtstag gefeiert.

Alle aus dieser Gruppe damals waren katholisch, so dass sich die Mitglieder des Missionsnausschusses der Kirchengemeinde Sankt Maria doppelt verpflichtet fühlten, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Die jungen Leute waren in einer Sammelunterkunft in einem abbruchreifen Haus in der Kanalstraße mehr schlecht als recht untergebracht – mit Doppelstockbetten. In einem gleichfalls desolaten Haus daneben kümmerte sich die evangelische Kirchengemeinde um andere Tamilen.

Denn Mitgliedern des Missionsausschusses war es wichtig, dass sich die Firmlinge der Geemeinde vor Ort selbst ein Bild machten, unter welch primitiven Bedingungen in Aalen Asylsuchende leben. Natürlich kamen sie nicht mit leeren Händen, sondern mit Kaffee und Kuchen. Dass die Menschen aus dem fernen Asien Saures freilich nicht gewohnt waren, wussten die Aalener damals nicht. Jedenfalls schauten die jungen Tamilien fast verzweifelt aus der Wäsche, als ihnen Rhabarberkuchen serviert wurde. Doch ein strenger Blick von Victor genügte, um die Gruppe zu bewegen, den Kuchen mit großer Überwindung zu essen, um die gewährte Gastfreundschaft nicht zu verletzen.

Nach zwei Jahren erhielten Victor und seine Freunde Arbeitserlaubnis und nach acht Jahren als anerkannte Flüchtlinge Bleiberecht. Danach half ihnen der Missionausschuss bei der Arbeits- und Wohnungssuche.

„Bis heute habe ich in Aalen nur gute Erfahrungen gemacht und bin nie als Asylant diffamiert worden. Auch nicht an meinem Arbeitsplatz im Bauhof, wo ich seitdem arbeite“, erzählt der Tamile, der mit seinem gütigen Blick und seinem freundlichen Wesen bei Kollegen wie Vorgesetzten in gleicher Weise beliebt ist. Und ordentliches Deutsch hat er mittlerweile längst in der VHS gelernt.

Mit Victor Siluvairaja konnten auch seine beiden Brüder aus ihrer Heimat nach Aalen flüchten. Alle drei sind mittlerweile verheiratet – mit tamilischen Frauen. Victor hatte schon in Sri Lanka eine Auge auf Chitra geworfen. In Indien, wohin zu reisen er eine Sondergenehmigung erhalten hatte, traf er sie wieder, um kurz danach in Aalen zu heiraten – in der Salvatorkirche. In der Friedrichstraße konnten sie einen Altbau erwerben. Stolz sind sie auf ihren Sohn Christian, der das Schubart-Gymnasium besuchte, beim VfR Tischtennis spielte und in Salvator zum Stamm der Ministranten zählte, jetzt aber in Reutlingen arbeitet. „Schließlich bin auch ich schon in meiner Heimatgemeinde Oberministrant gewesen“, merkt Victor an, der nicht von ungefähr als erster „Asylant“ in Aalen den Sprung in den Kirchengemeinderat schaffte – ein Zeichen einer toleranten und für Fremde aufgeschlossenen Gemeinde, die ihm immer wieder das Vertrauen bei den KGR-Wahlen schenkte, zumal er seit langem auch als Vizemesner tätig ist.

Mit ins Bild dieser überzeugt katholischen Familie gehört auch, dass Frau Chitra als ausgebildete Tempeltänzerin im Hobbyraum ihres Hauses die Tänze der angestammten Heimat weitervermittelt und mit ihrer Gruppe gelegentlich auch Gottesdienste und Gemeindefeste mit tänzerischen Elementen bereichert. „Dass ausländische Mitchristen in die Gemeinde hineinwachsen, damit diese allen zur geistigen Heimat wird“, beschreibt Victor als Mitglied des Missions- und Festausschusses das gemeinsame Bestreben seiner Familie.

Jetzt feierte Victor Siluvairaja mit über 100 Gästen im Salvatorheim seinen 60. Geburtstag. Mit Glückwuschansprachen seiner Jugendfreunde. Und einem Ständchen des Deutsch-Srilankischen Kulturvereins. Vor dem Hintergrund seiner oben geschilderten Erinnerungen bezeichnete Erwin Hafner seinen Freund als „Wegbereiter“ für die mittlerweile in Aalen bestens integrierten Tamilen“.