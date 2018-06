Ein Vorgeschmack auf Ostertag

Auf dem ehemaligen Ostertag-Gelände geht es weiter voran. Im September soll der erste Bauabschnitt fertig gestellt sein. In die Räume des historischen Industriebauwerks an der Ulmer Straße ziehen das Modegeschäft Organda, der Friseurladen kat & more sowie das Fitnessstudio Top-Fit ein. Auch die Gastronomie Ostertag Restaurant, Bar, Eventlocation wird dann im Gebäudekomplex S.A.F.E. (Storage – Aalen – Fahrzeuge – Eigentum) ihre Pforten öffnen, sagt der Geschäftsführer Joachim Klutz. Den zur Gastronomie gehörenden 250 Quadratmeter großen Biergarten wird er jedoch bereits zur Fußball-WM als sogenannten Pop-up-Biergarten eröffnen.

Bis zum Public Viewing ist noch jede Menge zu tun, sagt Joachim Klutz. Am Dienstagmittag wurde die Markise geliefert, die über den gesamten Biergarten gespannt wird und die Gäste vor Sonne aber auch vor Regen schützt. Nächste Woche wird schließlich die Theke aufgebaut und Münchner Bierkastenkies auf die Fläche eingespritzt, sagt der Aalener Gastronom. Aufgebaut werden müssen auch die sieben Quadratmeter große LED-Videoleinwand sowie Klappholzstühle, Biergartengarnituren und runde Tische. Zwischen 250 und 300 Besucher werden während des Public Viewings hier einen Platz finden.

Zusätzliche Arbeit ist im Biergarten durch einen Unfall entstanden, den ein 22-Jähriger am Sonntag um 1.55 Uhr verursacht hat. Wegen überhöhter Geschwindigkeit prallte er gegen das Mauerwerk des historischen Gebäudes. Um zu verhindern, dass dieses einstürzt, musste es abgesichert und jeder einzelne Stein abgeklopft werden, der jetzt wieder eingesetzt wird, sagt Klutz. Bis zur Fußball-WM wird diese Flickarbeit beendet sein. Bedauerlich sei allerdings, dass dieser Vorfall den Zeitplan für die weiteren Arbeiten im Innern der künftigen Gastronomie durcheinanderbringe.

Denn auch hier steht bis zur Eröffnung im September noch allerhand Arbeit an. Die Toiletten für Damen, Herren und Menschen mit Handicap werden bereits bis zum Public Viewing fertig sein und können dann auch genutzt werden, sagt Klutz. In dem angrenzenden Innenbereich will der Ex-Wirt der Havanna Bar und der Bierhalle eine zweite Theke aufbauen und einen Fernseher installieren. Zur 750 Quadratmeter großen Eventgastronomie, die künftig auch über eine verglaste Showküche und Nebenräume verfügen wird, haben die Besucher keinen Zutritt.

Friseurladen kat & more zieht ein

Der Biergarten wird anlässlich der WM unter dem Namen Top-fit-Arena nur interimsweise betrieben. Die Gestattung der Stadt Aalen geht bis zum Finaltag am 15. Juli. Wenn es diese jedoch genehmigt, würde Klutz den Biergarten gerne noch zwei Wochen länger bis Anfang August geöffnet lassen. Spätestens dann schließt dieser allerdings seine Pforten, um im September dann in seiner Endversion die Aalener anzuziehen. Statt Biergarten-Atmosphäre erwartet diese dann unter dem Motto „Saint-Tropez-Beachclub“ ein Lounge-Bereich und eine Chill-out-Area inklusive Außenbar, sagt Klutz. Gleichzeitig mit dem Außenbereich eröffnen die Gastronomie sowie das Motodrom, eine Ausstellungshalle für Oldtimer und Sportwagen, und das Storage, also Lagermöglichkeiten für alles, was mit Fahrzeugen zu tun hat, ihre Pforten. Auch die Tagungs- und Konferenzräume sollen bis dahin fertig gestellt sein.

Auf Hochdruck laufen auch die Arbeiten mit Blick auf die Räumlichkeiten, in die der Friseurladen kat & more in gut drei Monaten einziehen wird. Nach fünf Jahren am Standort im Proviantamt die Reißleine zu ziehen, fällt der Inhaberin Nicole Utz-Görücü nicht leicht. „Doch der Umzug aufs ehemalige Ostertag-Gelände und in ein toll belegtes Gebäude mit gutem Konzept, bietet Möglichkeiten, die wir hier einfach nicht haben.“ Derzeit bieten Utz-Görücü und ihr 30-köpfiges Team ihre Dienste noch auf 300 Quadratmetern an. Im „S.A.F.E.“ werden sie 600 Quadratmeter auf zwei Etagen belegen. Im Erdgeschoss untergebracht sein wird der Friseursalon, der im Gegensatz zum jetzigen Standort über ein eigenes Herrenkonzept mit abgetrennten Räumlichkeiten verfügt und im ersten Obergeschoss wird ein zweites Haarstudio beherbergt, in dem auch Haarverlängerungen angeboten werden, sagt Utz-Görücü. Darüber hinaus gebe es hier die Möglichkeit, separate Räume alleine in Anspruch zu nehmen. Ebenfalls im ersten Obergeschoss integriert sein wird ein Dayly Spa, der auch für Frauen- oder Herrengruppenabende gebucht werden kann und für den Utz-Görücü fünf neue Mitarbeiterinnen einstellt. Neben Kosmetik und Wellnessbehandlungen dürfen sich die Besucher auf eine Sauna und ein türkisches Hammam freuen. Entspannt werden kann als Bonbon dann unter anderem auf einem Balkon im Außenbereich, der als Lounge gestaltet werden soll.

Räumlich vergrößern wird sich ab September auch Carmen Stützel mit ihrem Modeladen Organda, den sie bislang noch in der Stuttgarter Straße betreibt. Auf dem Ostertag-Gelände wird sie künftig auf zwei Etagen 400 Quadratmeter belegen und neben Damen- auch Herrenmode sowie neue Marken anbieten, die es so in Aalen noch nicht gebe. Von der Location mit Eventcharakter ist die Aalenerin ebenso überzeugt wie von den Räumlichkeiten ihres neuen Geschäfts, in denen der Fabrikstilcharakter ebenso erhalten bleibt wie im gesamten Komplex, das aus insgesamt neun Gebäuden besteht und das ihr Mann Peter Stützel sowie Markus Ehinger von der Aalener Firma Living Immotions mit dem Ziel einer vielfältigen Nutzung erworben haben.

Ein weiterer Mieter, der in wenigen Monaten hier auf 1200 Quadratmetern seine Zelte aufschlägt, ist das Fitnessstudio Top-Fit, das es bereits in Schwäbisch Gmünd, Heidenheim, Giengen und Schorndorf gibt, sagt Joachim Klutz. Top-Fit ist auch der Namensgeber für das Public Viewing im Biergarten, das den Besuchern Lust auf mehr im September machen soll.