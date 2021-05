Ein Video als Gedenken an Sophie Scholl

Sophie Scholl, mit 21 Jahren durchs Fallbeil der Nazis hingerichtet, wäre am 9. Mai 100 Jahre alt geworden. Die Evangelische Kirchengemeinde Aalen gedenkt dieser unangepassten, mutigen jungen Frau anlässlich ihres 100. Geburtstags. Mit einem Video nehmen Sylke Gamisch, Hanna Drescher und Pfarrer Bernhard Richter alle, die dieses anschauen, mit in das Leben und die Zeit von Sophie Scholl und in das Schicksal der „Weißen Rose“.

Sophie war, wie ihr Bruder Hans, Mitglied der „Weißen Rose“. Mit Flugblättern machten sie auf die Verbrechen der Nazis, den Krieg und die Ermordung der Juden aufmerksam. Die Münchner Widerstandsgruppe appellierte an das Gewissen ihrer Mitmenschen und an die Verantwortung der Christen. Die jungen Leute sind bis heute Vorbilder für viele junge und erwachsene Menschen. Viele Schulen in Deutschland heißen nach ihnen. In diesem Jahr wird die Bundesregierung eine 20-Euro-Gedenkmünze zu Ehren Sophie Scholls herausgeben.

Das Video der Evangelischen Kirchengemeinde zeichnet in groben Zügen das Leben von Sophie Scholl und die Entstehung der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ auf, erinnert aber auch an die letzten Stunden und den Abschied von den Eltern. Nicht vergessen wird auch, dass heute Querdenker sich zu Unrecht mit Sophie Scholl vergleichen. Einschränkungen von Grundrechten in der Demokratie aus Pandemiegründen sind nicht vergleichbar mit dem, was Menschen im Widerstand des Dritten Reiches erleben mussten, sagt Pfarrer Richter. Technisch und musikalisch begleitet werden die Texte im Video von Thomas Haller und Lukas Nagel.

Pfarrer Richter bedauerte zutiefst, dass die geplante Präsenzveranstaltung nicht in der Stadtkirche stattfinden kann, hofft aber, dass sich viele das Video anschauen und es so am 100. Geburtstag ein würdiges Aalener Gedenken an Sophie Scholl gibt.