Ein unvergessliches Erlebnis

„Romagna mia, Romagna in fiore.“ Schon auf der Hinfahrt haben sie mit Inbrunst diese Hymne der Emilia Romagna gesungen. Und sangen sie in Cervia immer wieder: die 38 Reiseteilnehmer des Partnerschaftsvereins Aalen. Vorsitzender Hermann Schludi machte mit der Cervia-Beauftragten Beate Klein, dem für die Region Cervia zuständigen „Außenminister“ des Ostalbkreies Günter Höschle und den Gides vor Ort diese siebentägige Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Als „Bürger auf Zeit“ wurden die Aalener Gäste bei einem Empfang im Rathaus von Bürgermeister Luca Coffari willkommen geheißen. Als Gastpräsent überreichte Hermann Schludi auch an die anwesenden vertrauten Bekannten eine Auswahl Aalener Biere.

Italienisches Temperament in Reinkultur erlebten die Aalener am Abend in einem, urigen Fischlokal bei den Auftritten einer Seniorenband. Höhepunkt: die Aufnahme des ersten Aalener Bürgermeisters Wolfgang Steidle und Hermann Schludis mit umgebundener Schürze in den „Pantoffelclub“. von Cervia.

Ansonsten wurde das Reiseprogramm neben Radtouren und Marktbesuchen in erster Linie von unvergesslichen Exkursionen bestimmt: Ravenna mit seinen einzigartigen byzantinischen Mosaikkunstwerken. Bologna, der mit 85 000 Studenten größten italienischen Universitätsstadt. Cesena mit der seit 1452 bestehenden Biblioteca Malatestiana, die als älteste bürgerliche Bibliothek Europas von der UNESCO zur Weltdokumentenerbin erhoben wurde. - (afn)