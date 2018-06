Ein unerwartetes Spitzenduell

Vor dem sechsten Spieltag besitzt die Fußball-Kreisliga A drei Spitzenreiter, mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte. Während die vermeintlichen Aufstiegsfavoriten bislang enttäuschten, treffen sich Kerkingen und Wasseralfingen zum wegweisenden Topspiel der beiden Bestplatzierten.

Kreisliga A I: Fünf Spiele, fünf Siege und 21:3 Tore: Hofherrnweiler II (1./15 Punkte) war mit einem Umbruch und einer jungen Truppe in die Saison gegangen, startete jedoch wie ein Meisterschaftskandidat. Da Verfolger Bettringen II (3./13) bereits am Mittwochabend patzte, könnte die TSG ihre Tabellenführung am Sonntag durch einen Erfolg beim FC Schechingen (7./9) weiter ausbauen. Liganeuling TSV Essingen II (9./6) hingegen braucht im Heimspiel gegen den TSB Gmünd (5./10) dringend Punkte für den erhofften Klassenerhalt.

Kreisliga A II: Diese Spielklasse ist bislang zweigespalten, das zeigt sich auch am anstehenden Spieltag. Mit den zuletzt zweimal sieglosen SV DJK Stödtlen (12./5) und Hüttlingen (7./7) begegnen sich zwei Teams, welche ihrer Favoritenrolle bislang keineswegs gerecht wurden. Auch Schwabsberg-Buch (13./5), das in der Vorwoche gegen Stödtlen immerhin den ersten Saisondreier einfuhr und nun den Tabellennachbarn FC Röhlingen (14./4) empfängt, enttäuschte bislang.

Stattdessen steht in der Spitzengruppe nun ein Topspiel an, mit dem vor Saisonbeginn wohl niemand so wirklich gerechnet hätte: Mit der Union Wasseralfingen (2./10) und dem SV Kerkingen (1./12) stehen sich der Vorjahreselfte und -zehnte zu einem wegweisenden Duell gegenüber. Im Vorjahr waren diese Kontrahenten nicht über einen gesicherten Mittelfeldplatz hinausgekommen, doch in der neuen Runde können beide bislang vollauf überzeugen und mussten jeweils erst eine Niederlage hinnehmen. Der SV Kerkingen feierte zuletzt sogar vier Siege in Folge, gewann in der Vorsaison beide Begegnungen mit der Union (3:2 und 1:0) und geht somit zumindest leicht favorisiert in das Spitzenspiel der beiden Bestplatzierten.

Beste Offensive in Rosenberg zu Gast

Die mit 17 Treffern beste Offensive stellen derweil die noch unbezwungenen Sportfreunde Dorfmerkingen II (4./9) vor ihrem Gastspiel bei in Rosenberg (8./7). Auch Wört (5./9) ist bislang ohne Niederlage und will diese weiße Weste auch im Heimauftritt gegen Liganeuling Nordhausen-Zipplingen (10./6) wahren. Zeitgleich hat Aufsteiger Westhausen (6./8) gegen Tannhausen (9./6) seinen ersten Sieg vor eigenem Publikum im Visier. Ganz am unteren Ende, auf den beiden direkten Abstiegsrängen rangieren derweil die beiden einzig sieglosen Mannschaften der A II: Vorletzter ist Bopfingen (15./2), das als klarer Außenseiter in die Partie gegen die starke Defensive des TSV Adelmannsfelden (3./10/erst 3 Gegentore) geht. Die rote Laterne trägt zurzeit Pfahlheim (16./2), das vor dem Aufeinandertreffen mit dem VfB Ellenberg (10./6) angesichts erst zweier Saisontreffer besonders im Angriff noch enormes Steigerungspotenzial besitzt.

Kreisliga A III: Mit fünf Siegen in Serie und bezirksweiten Spitzenwert von 29 Treffern aus den bisherigen sieben Partien hat sich Königsbronn/Oberkochen (1./18) den Platz an der Sonne erarbeitet.

Am Sonntag möchte der Spitzenreiter seine makellose Auswärtsbilanz weiter ausbauen, doch beim Verfolger Steinheim (4./15) wartet ein echter Härtetest. Eine ebenso schwierige Auswärtsaufgabe steht dem seit drei Spielen sieglosen FC Härtsfeld (9./9) beim noch ungeschlagenen SV Mergelstetten (3./16) bevor.