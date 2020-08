Ein Überblick über die Aalener Baustellen im August.

Im August gibt es im Stadtgebiet Aalen einige Baustellen, die zu Verkehrsbehinderungen führen können. Beispielweise werden in der Hegelstraße bis Ende Oktober im Auftrag der Stadt und der Stadtwerke Kanal-, Wasser-und Stromleitungen verlegt. Es ist abschnittsweise mit Voll- und Teilsperrungen zu rechnen. Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert.

Aufgrund der Verlegung von Strom- und Gasleitungen ist in der Max-Eyth-Straße, Ecke Mohlstraße, bis Mitte August mit Behinderungen zu rechnen. Kurzzeitige Vollsperrung sind möglich. Der Treppenweg zwischen dem Hallenbad und der Mohlstraße ist gesperrt.

Die Zeppelinstraße ist für den Neubau des Waldorfkindergartens bis Ende September voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Von Mitte Juli bis Mitte September wird die Bahnhofstraße in Aalen für Pflastersanierungen abschnittsweise voll gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Einfahrt in die Tiefgarage am Spritzenhausplatz ist während der Bauarbeiten für Dauerparker weiterhin möglich.

Die Zebertstraße muss für den Bau eines Mehrfamilienhauses durch die Wohungsbau bis Ende Dezember 2020 teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wird über eine Einabhnstraße geregelt.

Für den Neubau eines Geh- und Radweges wird die Steinbeisstraße im Bereich des Berufschulzentrums von Anfang August bis Mitte September teilweise gesperrt. Die Parkplätze am Seitenstreifen stehen in dieser Zeit nicht zur Verfügung.

Die Aalbrücke in der Hofackerstraße muss aufgrund von Sanierungsarbeiten bis Anfang August gesperrt werden. Fußgänger werden gebeten die Brücke in der Brunnenstraße zu nutzen.

In der Ziegelstraße ist für die Verlegung von Telekommunikationsleitungen im Bereich zwischen den beiden Einmündungen Kantstraße ab Anfang August mit Behinderungen auf dem Geh- und Radweg zu rechnen. Umleitungen werden ausgeschildert.

In Wasseralfingen muss bis Mitte August die Julius-Schall-Straße, Ecke Karlstraße wegen Stromerneuerungen halbseitig gesperrt werden.

In Ebnat ist im Rahmen der Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Krautgarten-Birkenmahd II der Krautgartenweg bis Ende November voll gesperrt. In der Unterkochener Straße, im Lammweg und in der Nordstraße kann es zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen. In der Oberkochener Straße kommt es wegen Kanalerneuerungen bis Ende des Jahres abschnittsweise zu Vollsperrungen. Die Bushaltestelle wurde in die Ringstraße, Einmündung Toggenburgerstraße, verlegt.

In Oberalfingen werden im Vorgriff zur Umgestaltung des Oberalfinger Ortskerns in der Ahelfingerstraße die Stromleitungen saniert. Von Anfang Juli bis Ende September wird die Straße halbseitig gesperrt.

In Hofherrnweiler werden im Talweg bis Ende August Strom- und Gasleitungen verlegt. Der Verkehr wird über eine Einbahnstraße geregelt.

Die Stadt Aalen bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Behinderungen. Es ist möglich, dass sich die Termine aufgrund technischer oder witterungsbedingter Umstände ändern.