Jeden dritten Mittwoch im Monat treffen sich trauernde Menschen in der Friedhofstraße 7 in Aalen zum Reden, Zuhören und Zusammensein. Es soll Hinterbliebenen, die den Weg zurück ins Leben wagen, einen Treffpunkt bieten. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 18. Juli, um 17.30 Uhr.

Weitere Infos gibt’s zwischen 9 und 11 Uhr beim ökumenischen Hospizdienst unter 07361 / 555056. Einklappen Ausklappen