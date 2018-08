„Ein Traum“: Profis schlagen in Oberkochen auf

Von kommenden Donnerstag an bis Sonntag, 19. August, findet in Oberkochen der FILA GMS DTB Master Tennisturnier der Herren statt. Noch nie waren so viele, auch internationale Spieler, am Start wie in diesem Jahr. Einige Profis, darunter Daniel Masur und Peter Torebko schlagen in Oberkochen beim gastgebenden Tennisclub (TC) auf. „Das ist ein Traum. Das verspricht großes Tennis“, sagte Turnierdirektor und TC-Sportwart Hubert Wunderle den „Aalener Nachrichten“.

Der Tennisprofi und ATP-Spieler Daniel Masur hat vor einigen Wochen am Hamburger Rotenbaum-Turnier bei den German Open Maximilian Marterer geschlagen. Marterer ist immerhin in den Top-50 der Welt. Im Achtelfinale verlor Masur dann gegen den Argentinier Diego Schwartzman.

Der in Oberkochen an Nummer drei gesetzte Schwartzman-Landsmann Facundo Mena ist die aktuelle Nummer 30 im Deutschen Tennis-Bund. Der Argentinier hatte in diesem Jahr schon mehrere Erfolge bei ITF-Turnieren. Vor seiner starken Vorhand müssen die Gegner sich in Acht nehmen. Stephan Hoiss vom Bundesligisten TV Reutlingen, der im letzten Jahr im Halbfinale ausgeschieden ist, wird die aktuelle Nummer vier im Tableau sein.

Der Sieger von 2017, Marko Lenz, der das Turnier schon dreimal gewinnen konnte hat also sehr starke Konkurrenz bekommen, denn bereits im Viertelfinale wird sich zeigen, wer sich in Oberkochen auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit befindet.

Los geht es am Donnerstag mit der Qualifikation. 32 Spieler kämpfen um den Einzug der acht Besten für das Hauptfeld. Am Freitag wird die erste Runde und das Achtelfinale des Hauptfelds gespielt.

Samstag um 10 Uhr dann Viertel- und Halbfinale und am Sonntag ab 14 Uhr das Finale. Dem Sieger winken 2100 Euro Preisgeld. Ein eingespieltes Team des Tennisclubs packt an, damit die Veranstaltung gut über die Bühne gehen kann.