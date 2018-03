Ein trügerischer Vorsprung

Diesen Sonntag kehrt die Fußball-Kreisliga A endgültig aus ihrer dreimonatigen Winterpause zurück. Die Spitzenreiter aus Hofherrnweiler und Wasseralfingen wollen ihre Position weiter festigen, spüren in ihrem Nacken jedoch bereits den Atem der aussichtsreichen Verfolger.

Kreisliga A I: Nur allzu gerne möchte die TSG Hofherrnweiler II (1./33 Punkte) mit einem Erfolg beim TSV Mutlangen (10./19) ihre Tabellenführung verteidigen. Der TSV Essingen II (13./13) hingegen muss gegen die SG Bettringen II (6./23) bestehen, um einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller feiern zu können.

Kreisliga A II: Die Liga bietet derzeit ein sehr verzerrtes Tabellenbild. Der Klassenprimus SGM Union Wasseralfingen (1./33) besitzt derzeit zwar einen deutlichen Vorsprung von sieben Zählern auf die Konkurrenz, allerdings haben die Verfolger allesamt noch zwei oder sogar drei Nachholspiele ausstehen. Zum Aufgalopp ins Pflichtspieljahr 2018 wartet vor heimischer Kulisse direkt ein großes Kaliber auf die Union: Die Sportfreunde Dorfmerkingen II (5./22) hatten vor der Winterpause eine Negativserie zu überstehen und müssen am Sonntag gewinnen, um den Anschluss nach ganz oben aufrecht zu erhalten. Eine makellose Punkteausbeute vor heimischer Kulisse kann der SV Kerkingen (2./26) vorweisen. Der aussichtsreiche Verfolger will diesen Trend auch am Sonntag bestätigen, wenn der im Abstiegskampf gebundene VfB Ellenberg (14./12) anreist. Deutlich besser verlief die Runde bislang für den TSV Adelmannsfelden (3./24): Der Liganeuling glänzte bislang mit seinen bärenstarken Abwehrleistungen und will die starke Hinrunde auch im Gastspiel beim Vorletzten SV Pfahlheim (15./10) bestätigen. Erst eine Saisonniederlage musste der SV Wört (4./23) hinnehmen, am Sonntag steht das Verfolgerduell gegen den VfB Tannhausen (6./21) auf dem Programm.

Die DJK-SG Schwabsberg-Buch (7./18) ist beim TSV Westhausen (9./15) gefordert, der SV DJK Stödtlen (8./16) könnte seine Lage durch ein Erfolgserlebnis beim TV Bopfingen (11./13) verbessern. Ein für beide Seiten absolut richtungsweisendes Duell liefern sich zeitgleich die Tabellennachbarn Sportfreunde Rosenberg (12./13) und TSV Hüttlingen (13./12). Der TSV wartet noch auf seinen ersten Auswärtssieg in dieser Saison, ist angesichts des 6:0-Hinspielsieges zumindest leicht favorisiert. Dringend punkten muss auch der FC Röhlingen (16./9): Das 0:0 der Vorwoche gegen Stödtlen war ein erster kleiner Hoffnungsschimmer für das tabellarische Schlusslicht. Diesen Sonntag gastiert der Aufsteiger SV DJK Nordhausen-Zipplingen (10./15), welcher bereits seit Ende Oktober auf seinen sechsten Saisonsieg warten muss, beim FCR.

Kreisliga A III: Die SGM Königsbronn/Oberkochen (2./37) befindet sich derzeit punktgleich mit Spitzenreiter AC Milan Heidenheim in einer äußerst aussichtsreichen Position. Der Tabellenzweite will nun beim SC Hermaringen (6./27) dreifach punkten, nachdem er im Nachholspiel gegen Söhnstetten zuletzt nicht über ein 2:2 hinausgekommen war. Der FC Härtsfeld (15./13) startet derweil mit einem richtungsweisenden Auswärtsspiel in seine Mission Klassenerhalt: Sowohl die Gäste als auch die auf einem Abstiegsrang platzierte SG Heldenfingen/Heuchlingen (16./9) stehen unter Zugzwang.