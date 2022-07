Ein Stück Aalener Sportgeschichte

Die 4x200m mixed Freistil-Staffel hat Aalener Schwimmsportgeschichte geschrieben. So weit vorne landete noch nie eine Aalener Staffel. Das ASA-Quartett wurde Fünfter bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin. „Das ist ein toller Erfolg, wir dürfen nicht vergessen, welche Trainingsmöglichkeiten wir im Vergleich zu den Mannschaften haben, die vor uns platziert sind“, gratulierten Trainer Peter Rothenstein und der Sportallianz Vorsitzender Dietmar King. Bei den Finals Ende Juni war die Sportallianz in allen Staffeln, sechs an der Zahl, am Start und konnten unten den Besten 18 in Deutschland landen.

Julian Morassi legte mit der Einstellung seines Vereinsrekordes von 1:59,51 Minuten (min), in der 4x200 Meter (m) Freistil-Staffel, gut vor und Oliver Hummel übernahm mit einer Zeit von 2:06min die zweite Teilstrecke. Die Zeit bedeutetet für ihn eine neue Bestzeit. Eine mixed-Staffel besteht aus zwei männlichen und zwei weiblichen Teilnehmern und sie darf in beliebiger Reihenfolge gestartet werden. Somit waren die Männer durch und jetzt kam es unter anderem auf Carolin Morassi an, die hatte schon ihr Qualirennen über 100m Schmetterling hinter sich und am Nachmittag noch ihr B-Finale (wir berichteten) vor sich. Somit konnte sie nicht ganz aus dem Vollen schöpfen und legte 2:09min drauf und übergab nun an Vanessa Dambacher. Die war in den vergangenen Monaten krankheitsbedingt wenig im Training und konnte nicht an ihrer Ausdauer trainieren, hielt trotz allem mit 2:12min gut durch und schlug im Gesamtklassement als Fünfte an, mit einer Endzeit von 8:28min. „Wir haben ein tolles Ergebnis erreicht und wenn wir alle fit gewesen wären, dann hätten wir Bronze mit nach Hause genommen“, zogen die Vier die Bilanz. Am gleichen Tag wenige Minuten später stand das nächste ASA-Quartett am Start. Darija Schiele legte in der 4x100m weiblich Lagen-Staffel die erste Teilstrecke in Rücken in 1:13min zurück, Johanna Gölder schwamm auf der Bruststrecke 1:28min und Carolin Morassi wechselte gut auf die Schmetterlingsstrecke und mit einer Wechselzeit von 0,05 Sekunden kraulte Vanessa Dambacher die letzte Teilstrecke zum 18. Platz bei den DM und einer Gesamtzeit von 4:57min.

Einen Platz besser, schnitt die weibliche ASA-Staffel über 4x100m Freistil (4:12min) ab. Vanessa Dambacher schwamm dieses Mal unter einer Minute und übergab nach 59,77 Sekunden an die 17-jährige zweite Schwimmerin Vivien Jocham. Sie hängte sich in ihr Rennen und kraulte in Bestzeit 1:04,1min ihre Bestzeit. Als dritte sprang die 16-jährige Darija Schiele ins Wasser. Ihre 100m Freistil waren nach 1:04,6min zu Ende und Schlussschwimmerin Johanna Gölder kraulte durch das Berliner Becken in 1:05,1min.

Die nächste Staffel der Aalener Sportallianz landete auf Platz 13. „Oliver Hummel konnte in Berlin dreimal seine Bestzeiten steigern und Julian Morassi ist ein absoluter Mannschaftsschwimmer“, lobte Trainer Peter Rothenstein seine einzigen beiden Jungs. Somit legte Oliver Hummel in der 4x100m Freistil-Mixed-Staffel mit einer Bestzeit von 55,75 Sekunden gut vor und Julian Morassi setzte mit starken 54,40 Sekunden die Sache sehr gut fort und übergab nun an die Frauen. Zuerst Vanessa Dambacher und Schlussschwimmerin Carolin Morassi sprinteten jeweils mit einer Minute ihre Teilstrecken zu Ende. Die Endzeit wurde mit 3:51min gelistet. Eine weitere weibliche Staffel platzierte sich auf einem guten zwölften Platz in 9:25min.

Vivien Jocham zeigte sich immer als gute Mannschaftsschwimmerin und legte als Starterin, in der selten geschwommenen 4x200m Freistil-Staffel, mit 2:19,02min gleich mit Bestzeit den Grundstein für das gute Abschneiden. Zumal sie auch eine sehr junge Staffelbesetzung bildeten. Auf sie folgte Johanna Gölder, die mit 2:19,9min ebenfalls noch nie schneller war. Als dritte Starterin legte Darija Schiele mit 2:21min genauso eine Bestzeit hin und auf der letzten 200m Teilstrecke schwamm die jüngste im Team der Aalener Sportallianz, Elena Perez-Kelke ebenfalls in 2:25min Bestleistung. „Die Premiere in Berlin hat Elena sehr gut gemeistert und sie wird mit Sicherheit in Zukunft von diesem Wettkampf profitieren“, freute sich Peter Rothenstein. 15. wurden die vier Aalener in der Mixed-Lagen-Staffel in 4:23min. Mit Darija Schiele ging es auf der 100m Rückenstrecke los. Mit 1:12min starteten das Aalener Team ins Rennen. Brustschwimmer Oliver Hummel zeigte, was in ihm steckt und legte die Bruststrecke in einer Zeit von 1:11,0min zurück. „Das war top“, freute er sich nach seinem Rennen. „Unter einer Minute mal wieder zu schwimmen, stark!“, sagte Julian Morassi bei seinen 100m Schmetterling und Vanessa Dambacher zeigte trotz krankheitsbedingtem reduzierten Training, dass sie mehr drauf hat. „Zum Abschluss nochmals eine Minute zu kraulen und damit auf einem guten Platz 15 zu landen, hat Spaß gemacht“, lachte Vanessa Dambacher.