Ein starker Schub für die Technologieregion

Bei der Abschlussfeier der Technikerschule an der Technischen Schule Aalen sind 118 neue Technikerinnen und Techniker verabschiedet worden. Die berufliche Aufstiegsweiterbildung zum staatlich geprüften Techniker erfolgte in zweijähriger Vollzeitform in den Fachbereichen Maschinentechnik, Automatisierungstechnik/Mechatronik, Elektrotechnik und Bautechnik.

Schulleiter Bernhard Wagner begrüßte die über 200 Teilnehmer der Abschlussfeier und beglückwünschte die Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss an der Technikerschule. In seiner Rede lobte er den hohen Leistungsstand. Durch die erworbenen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen seien die Techniker in der Lage, komplexe Aufgabenstellungen zu lösen und Führungsverantwortung zu übernehmen. Mit ihrer praxisnahen Weiterbildung seien sie in besonderer Weise auf die aktuellen Herausforderungen in den Betrieben wie Industrie 4.0 vorbereitet. Sie könnten die Betriebe bei der Erarbeitung von Aufträgen und der technologischen Weiterentwicklung ihrer Produkte unterstützen.

Für die Absolventen der Technikerschule eröffneten sich, so Wagner weiter, Perspektiven auf einen attraktiven Arbeitsplatz als Konstrukteur, Fertigungsleiter, Qualitätsleiter oder Vertriebsleiter. Ebenso würden den mittelständischen Betrieben der Region bestens qualifizierte Fachkräfte mit hohem Praxisbezug zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zur Verfügung stehen. Bei derzeit insgesamt guter Auftragslage würden die neuen Technikerinnen und Techniker einen starken Schub insbesondere für die mittelständischen Betriebe in der Technologieregion Ostalb bringen.

Kreiskämmerer und Schuldezernent Karl Kurz würdigte in seinem Grußwort die Leistung der Absolventen, beschrieb die positive Arbeitsmarktsituation im Ostalbkreis und dankte den Lehrkräften für ihre erfolgreiche Bildungsarbeit an der Technikerschule. Die Technikerschule sei ein Markenzeichen der Technischen Schule und stehe für hohe Weiterbildungsqualität in der Region.

Anschließend fand die Preisverleihung an die besten Absolventinnen und Absolventen durch den Schulleiter und Kreiskämmerer statt. Bei den Technikern des Bereichs Automatisierungstechnik erreichte Marius Grubauer einen Notendurchschnitt von 1,0. Insgesamt 25 Absolventen erhielten einen Preis und 49 eine Belobigung. Musikalisch gestaltet wurde die Abschlussfeier durch die Schulband der Technischen Schule.

Die Absolventinnen und Absolventen sind (P = Preis, B = Belobigung):

Technikerschule Maschinentechnik:

Klasse FTM2/1: Christian Bahle (B), Marius Borst, Daniel Burkert (P), Tobias Deeg (B), Lars Eberhardt, Isabel Engel, Thomas Erhard (B), Jakob Fitzner (P), Johannes Folberth, Henrik Frei, Daniel Fuchs, Christian Gruhn, Thomas Gruhn, Fabian Häberer (B), Moritz Hutter (B), Andreas Jaumann (P), Eugen Konetzky (B), Moritz Lutz, Christoph Raab (P), Felix Rathgeb, Oliver Roder, Christoph Schmid, Daniel Schneider (B), Luca Schneider, Moritz Wohlfarth. Klasse FTM2/2: Jonas Beck, Kevin Bölter (B), Dominik Daubner (B), Axel Geiger (P), Robin Großkopf (B), Christian Heusel, Simon Hofmann (B), Peter Kaufmann, Andreas König (B), Kevin Kröhn (B), Julian Marina Brenner (B), Sebastian Meyer (P), Dominic Porstner (B), Simon Ritzer, Philipp Rogler (B), Tobias Scholz (B), Dennis Schrocke (B), Marvin Wabersich, Philipp Weiß (P).

Technikerschule Automatisierungstechnik/Mechatronik:

Klasse FTA2: Jan Beckord (B), Robin Beisswenger (B), Jan Bihlmaier (P), Tobias Elser (P), Daniel Eßwein (P), Patrick Frey, Julius Gerner (P), Marius Grubauer (P), Simon Halt (B), Felix Hug, Daniel Köppel (B), Christoph Kurz (P), Julian Mack (B), Patrick Mailänder, Johannes Müller (B), Lukas Pfendt (B), Lars Reiter (B), Rene Rohrweck (B), Florian Scholz (B), Claudius Schuler (B), Daniel Veit, Christoph Weiser (B), Simon Weng.

Technikerschule Elektrotechnik:

Klasse FTE2: Leon Brand, Nico Bressel, Benedikt Frey, Nicolai Haas (B), Marc Häusler, Oliver Heilig (B), Marco Heilmann (B), Lukas Hirschbolz, Tim Israel, Tim Jüttner, Andreas Kunz, Patrick Leimbach (B), Lukas Liesch (B), Julius Maier, Maximilian Meyer (P), Jannis Paukner, Jonas Riek (B), Michael Rupp (P), Robin Sing, Marco Stefan, Franziska Wolz (B), Patrick Zelt, Robin Ziegler (B).

Technikerschule Bautechnik:

Klasse FTB2: Markus Beißwenger (B), Isabel Stella Brenner (B), Lukas Diepold (B), Steffen Djurcic (P), Maximilian Ecker (P), Fabian Sebastian Feiler (B), Maximilian Funk (P), Sophia Gambuti (B), Yannik Haas, Julian Haase (B), Angela Hermann (P), Julia Kast, Lukas Kirchknopf (P), Sabina Marie Meyer (B), Alicia Katharina Paul (P), Jannis Rauh, Yannik Schmidt (P), Jan Marc Schönefeldt (B), Manuel Sommer (B), Daniel Vetter (B), Andreas Nikolaus Wagner (P), Daniela Ursula Sabine Wettemann (P), Oliver Wiedmann (B), Christoph Wöller (P), Micha Zadok.