Ein starker Aufsteiger kommt nach Dorfmerkingen

Nach dem Spielabbruch aufgrund von rassistischen Beleidigungen beim SSV Ehingen-Süd, konzentriert man sich bei den Sportfreunden Dorfmerkingen nun wieder voll auf den Sport. Am Samstag um 14 Uhr empfangen die Sportfreunde in der Röser-Arena den starken Aufsteiger aus Schwäbisch Hall. Ein Verein mit großer Fußballvergangenheit und aktuell starkem Aufwärtstrend.

Platz vier in der Gesamttabelle, Platz drei in der Auswärtstabelle sind starke Argumente für die Favoritenrolle bei den Sportfreunden. Das Team ist nach dem Aufstieg zusammengeblieben, hat sich mit Abwehrspieler Danny Thomas aus Crailsheim sehr gut verstärkt. Imponierende 26 Punkte stehen auf der Habenseite und zusammen mit der Normannia und dem TSV Essingen gehören die Haller zu den momentan formstärksten Teams der Verbandsliga. Trainer Thorsten Schift hat um die erfahrenen Spieler Gökdemir, Thomas und Brenner eine junge Mannschaft und einen breiten Kader zur Verfügung. Der Aufsteiger hat keine Verletzungssorgen, dadurch musste die Startelf bisher kaum verändert werden. Die Abwehr ließ lediglich 19 Gegentreffer zu - ein sehr guter Wert für einen Aufsteiger. Für die 25 erzielten Treffer zeigten sich hauptsächlich Torjäger Günter Schmidt mit aktuell zehn, sowie die beiden Angreifer Uygun und Kjartansson mit jeweils vier Treffern verantwortlich.

Ein eingespieltes Team wird auch in Dorfmerkingen wieder versuchen zu punkten. Da müssen die Mannen um Kapitän Marc Gallego von Anfang an hellwach sein, um diese anspruchsvolle Aufgabe zu bestehen. Im Kader der Sportfreunde gibt es vor diesem Spiel noch sehr viele Fragezeichen, die Trainingswoche war von einigen Ausfällen geprägt. Verletzungsbedingt bangt man noch um die Einsätze von Duje Pesic, Jérémie Manoka und Daniel Nietzer. Zudem waren Maximilian Eiselt, Leon Gunst und Daniel Nietzer über den Feiertag noch in Kurzurlaub und stiegen erst am Donnerstag wieder ins Training ein.

Gute Fortschritte den Trainingsrückstand aufzuholen macht Koray Garby - und die jungen Spieler Philipp Kurz, Giuliano Santoro, Alexander Schimmele und Gui Guimares passen sich immer mehr den Verbandsliga-Anforderungen an und sind bereit für weitere Einsätze, auch in der Startformation. Die Spannung vor diesem Duell, das man zwar nicht unbedingt als Derby bezeichnen kann, ist doch sehr hoch: Zum einen ist offen, wie die Mannschaft die Erlebnisse von Ehingen weggesteckt hat, zum anderen ist der starke Aufsteiger ein echter Prüfstein für die Heimstärke der Sportfreunde.