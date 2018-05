Ein Seuchenjahr, aber kein Beinbruch

In der Fussball-Bezirksliga steht der Tabellenletzte SSV Aalen mit dem Rücken zur Wand. Acht Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer, so dass das einjährige Abenteuer Bezirksliga für den Liganeuling bereits in knapp vier Wochen beendet sein dürfte. Im Hintergrund treiben die Verantwortlichen daher die Planungen für die Rückkehr in die Kreisliga A voran.

Der harmloseste Angriff mit erst 27 Torerfolgen, die anfälligste Defensive mit 82 Gegentreffern und erst zwei Siege aus 25 Begegnungen - ein Jahr nach dem umjubelten Aufstieg nach zwei dramatischen Relegationsspielen ist der SSV Aalen nunmehr auf Bezirksliga-Terrain in allen Belangen unterlegen.

Die Hoffnungen auf die Rettung sind auf ein Minimum zusammengeschrumpft. „Wenn es schlecht läuft, dann gleich richtig“, so lautet das Zwischenfazit von Hans-Peter Bauer. Der sportliche Leiter spricht von einem nicht enden wollenden „Seuchenjahr“, denn gleich sechs Stammspieler fallen langfristig aus und werden in dieser Saison auch nicht mehr zurückkehren. Der Kader ist dadurch ausgedünnt und die Akteure aus der zweiten Mannschaft tun sich auf ungewohnt hohem Niveau entsprechend schwer. „Das können wir in dieser Liga nicht kompensieren“, meint Bauer, der zugleich überzeugt ist, dass es ohne die enormen Verletzungssorgen besser laufen würde. Die Realität ist aber eine andere und so macht sich Bauer im Abstiegskampf auch keine Illusionen mehr: „Es ist der logische Fall, dass wir absteigen werden. Denn wir pfeifen gerade aus dem letzten Loch und bekommen nicht einmal mehr die Ersatzbank voll.“

Bauer sagt diese Worte zwar durchaus mit Wehmut, Frust schwingt allerdings nur bedingt mit. „Denn die Mannschaft ist trotz allem vollkommen intakt“, freut sich der 60-Jährige über den großen Zusammenhalt jener Truppe, die vor gerade einmal drei Jahren noch in der B-Klasse an den Start gegangen war. Die Planungen für die schnelle Rückkehr in die Kreisliga A laufen längst, wie Bauer erklärt: „Der Abstieg ist kein Beinbruch, wir können das verkraften und werden gestärkt daraus hervorgehen. Wir wollen nun ein schlagkräftiges Team zusammenstellen, das in der A-Liga wieder oben mitspielen kann.“ Zuvor stehen noch fünf Bezirksliga-Partien auf dem Programm. „Wir wollen uns anständig präsentieren, ein paar Punkte sammeln und nach Möglichkeit noch unseren ersten Heimsieg holen“, betont Bauer.

Eine denkbar hohe Hürde

Mit dem Aufstiegsaspiranten TSG Nattheim (4./48 Punkt) als Gast müsste der SSV Aalen (16./11) am Sonntag aber eine denkbar hohe Hürde nehmen. Bauer: „Wir werden alles versuchen, um diesen starken Gegner zu ärgern - das steht außer Frage.“ Deutlich besser, aber noch längst nicht rosig gestaltet sich die Ausgangslage im beginnenden Saisonendspurt für den SV Neresheim (12./22), der mit seinem neuen Trainer Sven Palinkas 13 Punkte in neun Spielen verbuchen konnte und nun bei der längst gesicherten SGM Kirchheim/Trochtelfingen (8./32) nachlegen möchte. Der stark ersatzgeschwächte VfL Iggingen (13./19 steht wiederum gegen den Aufstiegsaspiranten FV Sontheim/Brenz (3./50) vor einer Herkulesaufgabe. Dem SV Ebnat (15./15) steht im direkten Duell beim TSV Heubach (14./18) derweil ein vorzeitiges Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt bevor. Der SV Waldhausen (1./56) konnte aufgrund der am grünen Tisch gewonnen drei Punkte auch die jüngste 0:2-Niederlage beim Spitzenspiel in Sontheim verschmerzen. Um den bestehenden Vorsprung zu sichern, müssen die Schwarz-Gelben im Heimspiel gegen TV Neuler (11./31) dringend wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Der SV Lauchheim (2./51) als härtester Verfolger muss zeitgleich beim FV 08 Unterkochen (7./37) bestehen, welcher zuletzt drei Siege in Folge einfahren konnte.

Duell der Aufsteiger

Den Kontakt zur Spitze verloren hat hingegen FC Ellwangen (6./43) aufgrund von sechs sieglosen Spielen in Folge. Setzt sich der Abwärtstrend des FCE auch gegen Tabellennachbar und Mitaufsteiger VfL Gerstetten (5./46) fort, könnte man endgültig ins Niemandsland der Tabelle abstürzen.