Rund 350 Gläubige aus Ebnat und Waldhausen sind am Samstag zur 33. Bergmesse nach Hohenberg zum Feldkreuz der Familie Buchstab gekommen. Im Mittelpunkt stand dabei die Verabschiedung von Pfarrer Manfred Rehm, der nach knapp fünf Jahren die Seelsorgeeinheit Vorderes Härtsfeld/Oberes Kochertal verlässt.

Mit den Worten „In dieser Zeit lernten wir Sie als einen Seelsorger mit großem Herz kennen und schätzen“, brachte es der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates Waldhausen, Anton Nuding, auf den Punkt.

„Gott liebt die Welt und führt sie zum Guten“

„Gott liebt die Welt und führt sie zum Guten“, beteuerte Pfarrer Rehm in seiner Predigt. Er appellierte an die Gläubigen im Gebet und insbesondere im „Vater Unser“, in Kontakt mit Gott zu treten. Kein Mensch sei ohne Sünden, doch es gelte umzukehren und Gott um Verzeihung zu bitten. Rehm betonte, das jeder der zur Kirche gehöre, vor allem die Priester, zu dienen hätten.

Im Hinblick auf seine Verabschiedung bedankte sich der Seelsorger mit einem „Vergelt’s Gott“ für alles, was man ihm an Offenheit und Vertrauen geschenkt habe. Man habe gespürt, dass Jesus da sei. „Wo ich mit meinen Schwächen versagt habe, bitte ich um Verzeihung“, sagte Rehm und appellierte an die Gläubigen, seinem Nachfolger Pater Albert einen Vertrauensvorschuss zu geben.

Mit dem Zitat des Predigers Kohelet „Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit“ eröffnete Nuding seine Rede und dankte Rehm für sein Engagement auf dem Vorderen Härtsfeld. Er habe mit großer Empathie die Menschen begleitet. Nuding bezeichnete Rehm als einen „mutigen Mann des Glaubens“. Er wünschte ihm in seinem neuen Wirkungskreis in Erbach viel Kraft, eine stabile Gesundheit und stets Gottes Begleitung auf seinen Wegen. Als Zeichen des Dankes überreichte Nuding ein Buch mit Erinnerungen an die schönen Stunden auf dem Härtsfeld.

Waldhausens Ortsvorsteher Patriz Gentner betonte, dass Rehm viele Menschen, insbesondere Kranke und deren Angehörige, liebevoll seelsorgerisch betreut habe. Der Kirchenchor Waldhausen unter Leitung von Stefan Hahn-Dambacher sang unter anderem „Der Herr behüte dich“. Für eine Überraschung sorgte Rehm, als er in ein seinen eigenen Worten zufolge „Papamobil“ stieg und dann die Fahrzeugsegnung vornahm. Mit dem Lied „Großer Gott, wir loben dich“ endete die Bergmesse. Im Anschluss traf man sich zu einer gemütlichen Hocketse im Schuppen der Familie Buchstab.