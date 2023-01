Ein Scanner liest die City-Star-Gutscheine

Der Stadtgutschein City Star kann jetzt in vielen Betrieben noch einfacher eingelöst werden. Der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) hat hierzu zusammen mit dem Partner KTW Südwest entsprechende Scanner an den Einlösegeräten installiert.

Der Aalener City-Star-Gutschein wurde 2014 vom ACA zusammen mit KTW Südwest eingeführt. In den vergangenen Jahren hat sich der Gutschein zu einem der beliebtesten Geschenke entwickelt, denn der Gutschein ist in über 55 Betrieben der Aalener Innenstadt einlösbar. Ob beim Metzger, im Bekleidungsgeschäft, im Schuhladen oder beim Friseur, die Gutscheinkarte im Scheckkartenformat ist individuell einsetzbar. „Es ist für uns toll zu sehen, wie gut der Gutschein angenommen wird. Auch die Firmenkarte wird von vielen Aalener Unternehmen in Anspruch genommen. So können wir die Kaufkraft an Aalen binden und unsere tolle City unterstützen“, betont Citymanager Reinhard Skusa. Der Innenstadtverein versucht daher, die Karte auch immer weiter zu entwickeln. Zu Beginn gab es die Gutscheinkarte noch in einem hellen Gelb. Ab 2016 wurde ein neues Design für die Karte eingeführt und auch die Qualität der Karten verbessert. „Wir hatten immer wieder Probleme mit dem Magnetstreifen auf der Rückseite, daher haben wir schnell reagiert und neue Karten produzieren lassen. Die neuen Karten haben wesentlich robustere Magnetstreifen“, sagt Skusa. Die Technik im Hintergrund wurde über die Jahre noch weiter verbessert. 2018 wurde eine Onlineplattform geschaffen.

„Ebenfalls können wir über diese Plattform verloren gegangene Karten sperren, sofern wir die 16-stellige Kartennummer vorliegen haben“, berichtet Myriam Henninger vom ACA-Büro. Nun ist es dem Duo ACA und KTW Südwest gelungen, eine weitere Vereinfachung für Kunden sowie das Verkaufspersonal zu schaffen. „Immer wieder kam es vor, dass die Einlösung der Karten nicht funktioniert hat. In diesem Fall musste aufwendig die Kartennummer in das EC-Gerät eingegeben werden, was etwas Zeit in Anspruch nimmt. Aushilfen in den Geschäften wussten oft das Vorgehen nicht und konnten die Karten nicht einlösen, was zur Verärgerung der Kunden geführt hat“, erklärt Skusa. „Die Lösung ist ein Scanner, der direkt an das EC-Gerät angeschlossen wird. Damit kann der Code auf der Kartenrückseite gescannt werden und die Einlösung funktioniert in Sekundenschnelle“, demonstriert Jürgen Kaiser von KTW Südwest bei Haushaltswaren Mayer an der Kasse.

Alle Karten, die im neuen grauen Design sind, haben diesen Strichcode auf der Rückseite und können ab sofort über den Scanner eingelöst werden. Entsprechende Scanner werden nun nach und nach bei den Einlösestellen installiert. „Diese Technik bietet noch einen weiteren großen Vorteil“, sagt Skusa. Die Karte müsse gar nicht mehr physisch dabei sein, ein Bild der Kartenrückseite auf dem Handy reiche ab sofort für das Abscannen aus. Somit könne die Karte ab sofort immer auf dem Handy mit dabei sein“, freut sich Henninger.

Folgende Betriebe sind neben Haushaltswaren Mayer bereits mit einem Scanner ausgestattet: Gartenmeier Tank & Lotto- Shop, Modepark Röther, Autohaus Bruno Widmann, Mode Funk, Intersport Schoell, C & A sowie Saturn Herrenmode.