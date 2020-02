Ein Rucksack voller Rauschgift unterm Bett

Zu einer Geldstrafe von 500 Euro und der Ableistung von 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit sowie zu acht Drogenscreenings innerhalb von zwei Jahren hat das Ellwanger Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Maximilian Adis eine 21-jährige Frau aus Aalen verurteilt.

Staatsanwalt Jürgen Herrmann hatte der jungen Frau in seiner Anklageschrift verschiedene Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, unter anderem den Besitz von rund 700 Gramm Marihuana zur Last gelegt. Die Beschuldigte räumte die Vorwürfe weitgehend ein, bestritt jedoch, dass das knappe Kilo Rauschgift, das in ihrer Wohnung in einem Aalener Stadtteil von der Polizei gefunden wurde, ihr selbst gehört hat. Das Marihuana habe sie lediglich für jemand anderen verwahrt. Weitere Angaben machte sie dazu nicht. Die ganze Angelegenheit sei, so merkte sie in ihrem Schlusswort selbstkritisch an, für sie sehr „dumm gelaufen“.

Im August 2018 stattete die Polizei ihrem Mitbewohner in einer Aalener Wohnung einen Besuch ab, weil sie dessen Führerschein beschlagnahmen wollte. Dabei bemerkten die Beamten einen intensiven Geruch nach Marihuana und alarmierten die Rauschgiftermittler. Diese entdeckten unter dem Bett der Angeklagten nicht nur einen Rucksack voller Rauschgift, sondern auch diverse Utensilien, wie eine Feinwaage und Verpackungstütchen, die auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln schließen ließen.

Noch während der Ermittlungen war die Frau in die Aalener Innenstadt umgezogen. Dort beschwerte sich im Januar 2019 ein benachbarter Besitzer eines Cafés bei der Polizei wegen häufigem und lautem Besucherverkehr in der Wohnung der jungen Frau. Bei der folgenden Untersuchung entdeckten die Ermittler wiederum Marihuana, allerdings nur eine kleine Menge zum Eigengebrauch. Zu guter Letzt geriet die Frau schließlich im April 2019 mit erheblichem Rauschgift im Blut in Augsburg in eine Verkehrskontrolle.

Im Lauf der Verhandlung konnte auch durch die Befragung der beteiligten Polizeibeamten nicht zweifelsfrei geklärt werden, wem die 700 Gramm Marihuana tatsächlich gehört haben.

Der ehemalige Mitbewohner machte im Zeugenstand hartnäckig Erinnerungslücken geltend, sodass die 21-Jährige lediglich wegen Beihilfe zum unerlaubten Handel, nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde. Die Verhängung einer Freiheitsstrafe wurde bis zum Ablauf der Bewährungsfrist von drei Jahren vorläufig zurückgestellt.