Ein Riesen-Talent aus dem Ries für Deutschland

Das Nationalmannschaftsdebüt in Zahlen:

Mit einem Wert von 21 war Luisa Geiselsöder bei ihrem Debüt in der Nationalmannschaft Deutschlands dritteffizienteste Spielerin. Als Center erzielte sie 13 Punkte (6 Körbe/75% und 1 Freiwurf/100%). Damit war sie Deutschlands drittbeste Werferin. Ihre Spielzeit betrug 19:27 Minuten (5. längste). Am 17. November verloren die Damen nach wechselvollem Spiel in Kroatien mit 93:86 und belegen in ihrer Qualifikationsgruppe zur EM 2021 in Frankreich vor den punktgleichen Lettinnen den zweiten Platz. Luise Geiselsöder steuerte auch zwei Punkte bei, stand 6:35 auf dem Platz und konnte aber nicht an die in Nördlingen gezeigte Leistung anknüpfen. Neben den neun Gruppenersten qualifizieren sich die besten fünf Gruppenzweiten für die Endrunde.

Die XCYDE Angels Nördlingen belegen nach acht Spieltagen mit zehn Punkten den fünften Tabellenplatz und treffen am 8. Dezember um 16 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle auf die SV Halle Lions (11. Platz). (jubl)