Ein Punkt im Ostalb-Derby

Die U-17-Fußballerinnen des FC Ellwangen haben sich im Ostalb-Derby einen Punkt erspielt.

Das Spiel gegen den FFV Heidenheim begann zunächst mit einem starken Offensivspiel der Virngrund Mädchen, das die Heidenheimer Heimelf erst einmal überraschte. Trotzdem erspielten die Gastgeberinnen sich ebenfalls gelegentlich Chancen. Dennoch gelang beiden Teams kein Treffer in Hälfte eins.

Nach dem Anpfiff der zweiten Hälfte legten die Jagsttalerinnen wieder einen starken Start aufs Feld, wobei der Treffer weiterhin ausblieb. Sowohl die Fußballerinnen aus Heidenheim, als auch die Ellwanger mussten stetig Chancen vereiteln, was beiden Teams gut gelang. Im Laufe des Spiels wurden die Virngrund-Ladies immer präsenter und verpassten durch Annika Meßner und Marie Lutz knapp die Führung. Am Ende drückte die Ellwanger Offensive die Heidenheimer Defensive tief in die eigene Hälfte jedoch ohne Erfolg. Letztlich reichte es aber für beide Mannschaften zu einem Punktgewinn. Im letzten Spiel vor der Winterpause geht es für den FCE am Samstag nach Eutingen.