Ein Prosit der Gemütlichkeit

Mit einer bayerischen „Frühlingswies’n“ hat das Frühlingsfest des Musikvereins Ebnat einen zünftigen Auftakt genommen. Die „S.o.B.-Kapell“ (Bild) aus Schwäbisch Gmünd begeisterte das Publikum im Festzelt mit einem bunten Potpourri an böhmisch-mährischen Walzern, Polkas und Märschen. Am Himmelfahrttag herrschte ständig reger Betrieb, immer wieder erklangen die Gläser zum „Prosit der Gemütlichkeit“. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Musikvereine Fremdingen und Westhausen sowie die Original Härtsfelder Musikanten aus Dorfmerkingen. Zum Abschluss des Frühingsfestes steht heute, Freitag, ab 19 Uhr eine Rockparty mit „Maniacs of Rock“ auf dem Programm. Foto: Hügler