Ein Prosit aufs gepflegte Schlemmen

Ludwigsburg hat seine Weinlaube, Aalen die Kulinarische Meile. Nach dem Vorbild der Veranstaltung in der Stadt am Neckar ist der Gourmet-Tempel auf dem Spitzenhausplatz vor 24 Jahren ins Leben gerufen worden. Und seither ist das geschmackvolle sechstägige Event unten den Platanen eine Erfolgsgeschichte. Einer, der von Anfang an dabei ist und das Fest mit organisiert, ist Alfons Wiedemann, Inhaber des Weinmarkts Grieser.

„Weit und breit ist die Kulinarische Meile das einzige Fest, das von Meisterköchen organisiert wird“, sagt Alfons Wiedemann nicht ohne Stolz. Und das bereits seit 1995. „Während etwa das Wirtedorf in Heidenheim mittlerweile aufgegeben wurde, halten wir an der Veranstaltung fest.“ Auch wenn dies einen Riesenaufwand bedeute.

Entstanden ist die Idee zur Kulinarischen Meile am Stammtisch des Vereins der Köche Ostalb/Aalen im Stadthallenrestaurant. „Inspiriert durch die Weinlaube in Ludwigsburg und das Fressgässle in Freiburg haben wir uns dazu entschlossen, eine solch hochkarätige kulinarische Veranstaltung nach Aalen zu holen“, sagt Wiedemann. Akribisch sei an einem Konzept getüftelt worden, das auch heute nach 24 Jahren noch Bestand hat. „In der Organisation und Handhabung sowie in der Ausstattung der Hütten sind wir allerdings immer professioneller und perfekter geworden“, sagt Wiedemann. Dies sei nicht zuletzt den Auflagen des Geschäftsbereichs für Lebensmittelüberwachung im Landratsamt geschuldet.

Den Machern steht noch viel Arbeit bevor

Damit ab Dienstag die Aalener und Gäste von außerhalb, die sogar von Heilbronn, Stuttgart oder Ludwigsburg extra wegen der Kulinarischen Meile in die Kreisstadt anreisen würden, unter den Platanen unbeschwerte Stunden genießen und schlemmen können, steht den Machern noch jede Menge Arbeit bevor. Mit dem Aufbau und der Einrichtung der Holzhütten, in denen die Meisterköche kochen, brutzeln und backen, ist es nicht getan. Auch Toiletten und ein Zelt, in dem das Geschirr gespült werden kann, müssen aufgebaut werden, ebenso wie Pavillons, Sitzbänke und Tische, an denen 800 Gäste Platz finden.

Ein logistischer Aufwand sei es auch jedes Mal, Strom und Wasser vom Regenbaum auf den Spritzenhausplatz zu legen. Zusätzliche Arbeit und eine Herausforderung für die Meisterköche sei es auch, neben ihres regulären Betriebs im Restaurant, der ja weiterlaufen muss, die Veranstaltung zu stemmen, sagt Wiedemann, der bei der 24. Kulinarischen Meile mit dem Landgasthof Bieg einen neuen Mitstreiter gewinnen konnte. Das Restaurant Wilder Mann aus Wasseralfingen, das von Anfang an dabei war, wird heuer allerdings nicht mit von der Partie sein. Der Betrieb des Lokals und des Hotels nehme zu viel Zeit in Anspruch, sagt Wiedemann.

Das Besondere an der Kulinarischen Meile, die sowohl von der Stadt Aalen als auch dem Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) unterstützt wird, sei, dass keine Hobbyköche, sondern Profis am Werk sind. Auch vom Angebot her unterscheidet sich die Veranstaltung von anderen Festen, die in den Sommermonaten über die Bühne gehen, sagt Wiedemann. Grillwürste und Pommes werde man hier nicht finden. „Das können die Vereine genauso gut.“ Dafür gebe es vielfältige Gerichte, die in mehreren Sitzungen im Vorfeld aufeinander abgestimmt würden. Das Schöne sei, dass die Gäste auf einem Platz in fünf Lokalen gleichzeitig sein können. „Die Vorspeise können sie an dem einen Stand holen und das Hauptgericht und das Dessert an einem anderen. Begleitet wird das Essen zudem von verschiedenen Weinen, die jeweils zu dem entsprechenden Gericht passen“, sagt Wiedemann. Vom Angebot her seien die Meisterköche bestrebt, jedes Jahr etwas Neues auf die Karte zu nehmen, es gebe aber auch Speisen, die im Laufe der Jahre zu einem Klassiker geworden seien. So etwa die frischen Pfifferlinge im Kräuterrahmsößle vom Landgasthaus Linde in Abts-gmünd-Wöllstein, wegen denen viele zur Kulinarischen Meile kommen.

1600 Besucher, darunter mehr als die Hälfte an Stammkunden, haben in den vergangenen Jahren täglich die Veranstaltung besucht, sagt Wiedemann. Auf sechs Tage hochgerechnet sei das ganz schön ordentlich. Ein fleißiger Besucher ist von Anfang an auch Eberhard Schwerdtner. In den Anfangsjahren als Bürgermeister der Stadt Aalen genießt er heute als ACA-Vorsitzender aber auch als Privatmann die Veranstaltung auf dem Spritzenhausplatz, die nicht mehr wegzudenken sei. Bemerkenswert sei es, dass sich die Kulinarische Meile über einen so langen Zeitraum und mit gleichbleibender Qualität gehalten habe und es gelungen sei, immer wieder Wirte dafür zu gewinnen. Die Wertschätzung der Veranstaltung vonseiten der Stadt Aalen komme seit einigen Jahren auch dadurch zum Ausdruck, dass der OB diese offiziell eröffnet.

Angebot reicht von „Aalener Spitzärschle“ bis Lammhäxle

Für welches Gericht sich Schwerdtner in diesem Jahr als Erstes entscheidet, weiß er nicht. „Ich werde schauen, was es gibt.“ Auf einfache Spaghetti, die ihm einst der ehemalige Wirt des Stadthallenrestaurants, Heinz Besel, auf seinen Wunsch hin mitgebracht hat, wird er heuer verzichten müssen. Dafür dürfen sich er und die anderen Besucher unter anderem auf „Aalener Spitzärschle“, ein Filet vom schwäbischen Landschwein auf Rote-Bete-Gnocchi, jungem Spinat und mildem Ziegenkäse, geschmorte Lammhäxle auf provencalischem Gemüse und Rosmarinkartoffeln oder Sommerspätzle mit Basilikumpesto, Kirschtomatenragout, Rucola und Via Aurelia Käse freuen.

Geballte Ladung an Meisterköchen

Bei der Kulinarischen Meile neu dabei ist der Landgasthof Bieg aus Neuler. Darüber hinaus mit im Boot sind das Landgasthaus Linde aus Abtsgmünd-Wöllstein, das Landhotel Hirsch aus Ellwangen-Neunheim, der Landgasthof Läuterhäusle aus Aalen-Unterkochen, das Gasthaus Fuchsbau aus Aalen-Wasseralfingen und der Weinmarkt Grieser aus Aalen. Die Veranstaltung auf dem Spritzenhausplatz geht von Dienstag, 12. Juni, bis Sonntag, 17. Juni. Sie ist am Dienstag von 17 bis 23 Uhr und von Mittwoch bis Samstag von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Sonntag können es sich die Besucher auf dem Spritzenhausplatz von 11 bis 20 Uhr gut gehen lassen. Wer sich über das Angebot vorab informieren möchte, kann unter www.kulinarische-meile-aalen.de die Speisekarte ansehen.