Ein praller Herbst auf 160 Seiten

Das neue Programmheft der Volkshochschule (VHS) Aalen für das Herbstsemester 2018 deckt auf 160 Programmseiten mit 627 Kursen, 106 Vorträgen sowie zahlreichen Studienreisen ein breites Themenspektrum ab.

Das Schwerpunktthema im Herbstsemester lautet „Krise der Demokratie?“. Gegenwärtig lassen tiefgreifende Veränderungen überall auf der Welt den Eindruck entstehen, die Demokratie sei ernsthaft in Gefahr. Politische Bewegungen sind entstanden, die mit Berufung auf „das Volk“ die Funktionsfähigkeit und die Legitimität demokratischer Herrschaftssysteme anzweifeln

Unter diesem Titel widmet sich das gemeinsame Studium Generale mit der Hochschule Aalen und dem Kulturamt diversen Spielarten des Autoritarismus und des Populismus, zum Beispiel in Osteuropa, Indien und in der Türkei. Eine Filmreihe und die Fortsetzung der „Debatten“ im Townhall-Format ergänzen das Thema.

Zwei Jubiläen

Die Jubiläen „100 Jahre November-Revolution in Aalen“ und „100 Jahre Frauenwahlrecht“ werden in zwei Vorträgen thematisiert. Neu ist ein Tageskurs „Schlagfertig, spontan und selbstbewusst im Berufsalltag“, für den eine Freistellung nach dem Bildungszeitgesetz beantragt werden kann.

In der Reihe „Denkzeit" spricht die Philosophin Elisabeth Conradi über Formen zivilgesellschaftlichen Handelns. Ab 20. Oktober ist im Torhaus die Ausstellung „Glück kennt keine Behinderung“ mit Fotos von Familien, die ein Kind mit dem Down-Syndrom haben. In der Reihe „ImPuls“ gibt es einen Vortrag über den weltberühmten Wasseralfinger Choreografen Kurt Jooss.

Anlässlich des Welttags der seelischen Gesundheit stehen die Themen Achtsamkeit, Gelassenheit und Stresskompetenz im Oktober im Mittelpunkt. Es beginnt mit der Aufbruchgeschichte „Gedanken verloren“ in Worten, Fotografien und Pianoklängen. Das neue Trendthema „Waldbaden“ wird mit einer Lesung und zwei Outdoorkursen aufgegriffen. Zum Abschluss findet ein Symposium zum Thema „Stresskompetenz im Alltag – Gelassenheit als Lebenskunst“ mit drei Fachreferenten statt.

Am 10. November findet der erste Vegan Day in Aalen statt. In Workshops und Produktpräsentationen wird die vegane, rein pflanzliche Lebensweise in der Bohlschule vorgestellt.

Die VHS-Sprachenschule bietet Kurse von A bis T, von Arabisch bis Türkisch. Dort finden Interessierte unter den 16 angebotenen Fremdsprachen einen Kurs in der gewünschten Größe und auf dem passenden Niveau. Dieses Semester werden wieder über 1600 Personen erwartet, die an Sprachkursen teilnehmen. Auffrischungskurse und Intensivkurse in den Herbstferien runden das Semesterangebot ab. Ein Einstufungstest für die fünf Hauptsprachen sowie spezielle Beratungstermine sind auf der Startseite der Homepage zu finden.

Förderung möglich

Im kaufmännischen Bereich können Präsenz- oder Online-Kurse zu XPert-Business-Zertifikatsabschlüssen kombiniert werden. Im November beginnt der berufsbegleitende Lehrgang „Geprüfte Fachkraft Büromanagement“. Förderungen durch die Bildungsprämie und eine ESF-Fachkursförderung sind für berufliche Fortbildungen möglich.

Online-Kurse spielen im VHS-Programm eine immer wichtigere Rolle. Wer die neuen Kursformate kennenlernen möchte, hat die Wahl zwischen Online-Live-Vorträgen, die man von zu Hause aus mitverfolgen kann, Online-Kursen, die ganz auf einer Internet-Lernplattform angeboten werden, und „Blended-Learning“-Seminaren, die aus einer Kombination von realen und virtuellen Lernorten bestehen.

Organisatorische Hinweise

Das neue Herbstprogramm ist im Stadtgebiet und im Aalener Umland in Buchhandlungen, Rathäusern, Banken und Sparkassen sowie an öffentlichen Orten wie Cafés, Geschäften und Schwimmbädern kostenlos erhältlich.

Das VHS-Büro im Torhaus hat in den ersten zwei Wochen ab Programmerscheinung vom 10. bis 21. September verlängerte Öffnungszeiten:

montags bis donnerstags von 9 bis 17.30 Uhr,

freitags von 9 bis 13 Uhr,

am Donnerstag, 13. September, ist das VHS-Büro von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Telefonische Anmeldungen sind zu den Öffnungszeiten möglich (VHS-Service-Telefon 07361 / 9583-0).

Die VHS Aalen hat ihr gesamtes Programm auch auf ihrer Internetseite http://www.vhs-aalen.de veröffentlicht. Die meisten Kurse können dort direkt online gebucht und bezahlt werden.

Das Reiseangebot der VHS wird auf der Webseite www.vhs-bildungsreisen.de und in einem eigenen Reise-Programmheft veröffentlicht, das in der Geschäftsstelle ausliegt.

