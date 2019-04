Ein Orgelbaby mit einer besonders kräftigen Stimme

Mit einem fulminanten Konzert hat die evangelische Kirchengemeinde am Ostersonntag den 10. Geburtstag der Rieger-Orgel in der Stadtkirche gefeiert. Dekan Ralf Drescher dankte dabei vor allem Kirchenmusikdirektor Thomas Haller, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Traum von einer neuen Orgel in der Osternacht 2009 wahr geworden ist.

Drescher würdigte aber auch das ideelle und finanzielle Engagement von über 1000 Bürgern und Institutionen der Stadt, die sich unter der Regie des Orgelfördervereins für den Orgelneubau eingesetzt haben.

Im Vergleich zu zahlreichen anderen Orgeln in Stadt und Land, die teilweise bereits 100 Jahre und mehr auf dem Buckel, sprich auf Pedalen und Manualen haben, ist die Rieger-Orgel noch ein ganz kleines Orgelbaby, allerdings eines mit einer besonders kräftigen Stimme. Die wurde beim Jubiläumskonzert von David Franke, dem Leiter der Kirchenmusik an der Musikhochschule Freiburg, zum Leben erweckt.

Virtuoser musikalischer Rundgang

Der gerade mal 39-jährige Orgelprofessor, vielfach ausgezeichnet, wird vor allem wegen seiner Improvisationskunst hoch gelobt. Davon konnten sich die Zuhörer in der gut besuchten Stadtkirche bei einer Improvisation im französischen Stil über den Choral „Christ ist erstanden“ sowie bei einer improvisierten Symphonie über verschiedene Osterchoräle mit dem Titel „Victimae pascali laudes“ überzeugen.

In beiden Improvisationen unternahm David Franke einen virtuosen musikalischen Rundgang durch die Register und lotete die schier grenzenlosen Klangmöglichkeiten der Orgel bis an die dynamischen Grenzen des Instruments aus. Dabei kamen auch eher selten zu hörende Register, wie etwa die sonor schnarrenden Basstrompeten zum Einsatz. Die Improvisation über die Osterchoräle wurde zuweilen durch einen hektischen Rhythmus geprägt, mit dem der Organist auch auf ungewohnten musikalischen Pfaden unterwegs war.

Mystik und blubberndes Wasser

Ganz „klassisch“ kam dagegen die Fantasie und Fuge g-moll von Bach daher, mit ihrer dramatischen, teilweise auch bewusst dissonanten Introduktion, den mächtigen Bässen und den filigranen Arpeggien darüber. In der Fuge schlug Franke ein sehr flottes Tempo an, das er konsequent bis zum Schluss durchhielt. Ein Paradebeispiel für die virtuose, die hohe Kunst des Orgelspiels. Drei Sätze aus der 6. Symphonie von Vierne komplettierten das Programm.

Die Zuhörer konnten eintauchen in einen ganz anderen musikalischen Kosmos, in die französische Orgelmusik des 20. Jahrhunderts. Mystische, dunkle Klangfarben dominierten in der Aria und Töne wie blubberndes, sprudelndes Wasser prägten das Scherzo. Dass Louis Vierne auch Organist an Notre Dame in Paris war, wird einigen Zuhörern dabei schmerzlich bewusst geworden sein. Schließlich wollten die Aalener Orgelfreunde nächsten Sonntag Notre Dame besuchen.