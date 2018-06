Ein Orchester mit Biss

Der Ort profan: die Unterkochener Festhalle. Der Grund vielversprechend: Das Aalener Sinfonieorchester hat zur Probe eingeladen. Das aus Amateuren und Profis bestehende Ensemble wird am Sonntag zum neuen Jahr konzertieren. Eine gute Tradition, eine sich alle Jahre wiederholende.

„Tam Tamtam“ und „Da Da Dada“, singt´s aus dem Saal. Vokalisten statt Instrumentalisten? Keineswegs. Ein Blick in den Saal löst die Verwirrung: Um seine Musiker auf den richtigen Ton einzuschwören, nutzt Dirigent Olivier Pols seine Stimme. Dann geht es weiter: „Eins und zwei, und … Nein, Nein – so nicht!“ Die Musiker setzen zum nächsten Versuch an. Pols wiegt sich für einen Augenblick im Dreivierteltakt. Dann bricht er erneut ab. Violinisten bittet er um mehr Biss, die Posaunisten um etwas mehr Zurückhaltung. Es geht um Nuancen, um den Ausdruck der Musik. Ein erneuter Ansatz. Jetzt stimmt das Zusammenspiel. Der Dirigent ist zufrieden, die Musiker freut’s.

Charme des 19. Jahrhunderts

Freuen darf sich am kommenden Sonntag auch das Publikum, denn was Olivier Pols und seine Sinfoniker offerieren werden, ist nicht nur eine nach wie vor hochaktuelle und beliebte Musik, sondern auch eine, die nicht nur den Charme des 19. Jahrhunderts in sich trägt. Es sind jene weltbekannten Melodien, die ein prächtiges Feuerwerk zum neuen Jahr entzünden wollen, so die Intention der Aalener Sinfoniker. Wiener Schmäh und spanische Rhythmen sollen begeistern, aber auch so manch ein anderer europäischer Komponist.

„Wir treten in großer sinfonischer Besetzung an“, verspricht der Dirigent, der mit dieser Musik auch junge Menschen ansprechen möchte. Wobei ihm bewusst ist, dass dies eine große Herausforderung ist. Man müsse einen adäquaten Zugang dazu finden. Allerdings gelinge dies oft nur in späteren Jahren. Doch die sinfonische Musik sei stärker denn je auf dem Vormarsch. „Mir ist nicht bange. Diese Melodien werden auch noch in 100 Jahren ihr Publikum finden.“

Melodischer Blumenstrauß

Damit es so sein wird, präsentieren die Aalener Sinfoniker einen melodischen Blumenstrauß aus Operette („Leichte Kavallerie“, Franz von Suppé), schwungvollen „Carmen“-Fantasien (Pablo de Sarasate) und russischer Würze in Form von Nikolai Rimski-Korsakows „Marsch der Ritter“. Johann Strauß´ „Kaiserwalzer“ ist in diesem Melodienreigen ein Muss und Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“ sorgt für die besten Grüße zum neuen Jahr. Ein stimmiges Programm, wie Olivier Pols meint, und eines, das auch mit einem ganz besonderen i-Tüpfelchen aufwarten kann: Klarinettist Michail Konopinski wird als Solist seine Zuhörer virtuos und gefühlvoll zugleich in die Welt der „Carmen“-Fantasie mitnehmen.

Das von den Aalener Sinfonikern gespielte Konzert zum neuen Jahr erklingt am kommenden Sonntag (26. Januar) um 11 Uhr in der Aalener Stadthalle. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und das vollständige Konzertprogramm gibt es unter www.aalenersinfo.de.