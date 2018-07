Ein Makel bei der großen Lust

Kurz vor dem Weg unter die Dusche, verschwitzt nach getaner Arbeit und durchnässt vom Dauerregen, kam noch einmal ein Thema auf, das alle Angesprochenen beschäftigte. Es war kein neues Thema, begleitet die Chancenverwertung die Fußballer des VfR Aalen doch bereits die gesamte Vorbereitung. Zahlreiche Chancen hatten sie in den vorigen sieben Testspielen vergeben (aber auch viele Tore erzielt), so auch am Samstag im achten Test. Das war der Kritikpunkt bei der Generalprobe gegen, allerdings nicht irgendwen, sondern den Zweitligisten Holstein Kiel. Gegen die Störche, immerhin Fast-Bundesligist nach Relegationsduellen mit dem VfL Wolfsburg, nun jedoch wie der VfR mit umgebauten Kader, hinterließ der Drittligist von Ostalb trotz der 0:1 (0:0)-Niederlage einen guten Eindruck.

„Die Chancenverwertung war das Einzige, was gefehlt hat“, erklärte Stürmer Luca Schnellbacher vor dem Kabinengang. Er selbst hatte seine Möglichkeit, noch in der ersten Halbzeit.

Die machte Lust auf mehr. Der Gast aus der 2. Liga wollte das Spiel machen, doch der VfR ließ seinen letzten Kontrahenten vor dem Pflichtspielauftakt nicht entfalten. Defensiv standen die Aalener in ihrer Dreier- respektive Fünferkette kompakt, machten die Räume eng - und kamen aus einem schnellen Umschaltspiel immer wieder gefährlich nach vorne, unter Mithilfe des Gegners. „Wir haben Aalener zu Konterchancen eingeladen“, analysierte Kiels Trainer Tim Walter.

VfR hat die Chancen

Die Nordlichter nach dem Trainingslager in Bayern mit Zwischenstopp auf der Ostalb, liegen in der Vorbereitung eine Woche hinter dem VfR. Der kreierte vor der Halbzeitpause „vier gute Chancen“, wie Torwart und Daniel Bernhardt aufzählte. „Wir haben die Chancen gehabt“, trauerte Mart Ristl nach Spielende hinterher.

Doch statt komfortabel in Führung zu liegen, rannte der VfR in der zweiten Spielhälfte plötzlich einem Rückstand hinterher. Holstein-Stürmer Benjamin Girth stand im Strafraum frei und schob zum 1:0 ein (53.) - die einzige Abwehrschwäche, die Folgen hatte. „Man kann nicht viel meckern“, befand Bernhardt mit dem Blick von hinten auf das was sich vor ihm abspielte. Die Ausgleichschance tat sich noch auf, jedoch vergab Natsuhiko Watanabe mit seinem Flachschuss nach Zuspiel von Marvin Büyüksakarya. Bernhardt vereitelte noch glänzend zehn Minuten vor dem Ende nach einem Kopfball von Janni Serra - mehr kam nicht von den Kielern, die in Durchgang zwei - geprägt von vielen Wechseln - mehr Zugriff auf die Aalener hatten, der diesen verlor.

Was der Trainer sehen will

Trotz der Niederlage ein Lob für Mannschaft? „Definitiv“, merkte VfR-Trainer Argirios Giannikis an. „Wenn es ein Liga-Spiel gewesen wäre, dann wäre ich sauer“, prangerte Giannikis die vielzitierte Chancenverwertung an. So aber nicht, nach dem letzten Test. Vor allem das temporeiche Offensivspiel, wie in der ersten Spielhälfte, will der neue Mann an der Seitenlinie sehen, nach fünf Wochen Vorbereitung ist zu erkennen, was den VfR in der am kommenden Samstag beginnenden Saison ausmachen soll. Bei Ballverlust soll das Spielgerät freilich „schnellstmöglich“ zurückerobert werden.

Die Frage nach der ersten Startelf wird den Coach diese Woche intensiv beschäftigen, zum Start im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden soll die „aktuell stärkste Formation“ auflaufen - jede Position ist doppelt besetzt. Diese Woche will er „die Spannung hochhalten“.

Das Thema Chancen findet sich in Übungseinheiten wieder, auch wenn es dann nur Trainingsspiele sind.