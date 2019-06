Ein letzter Sieg in der Landesliga für die TSG

Auch das letzte Saisonspiel, in dem es weder für die heimische Germania aus Bargau noch für den Meister der Fußball-Landesliga, TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, um etwas gegangen ist, hat die Mannschaft von Stefan Klotzbücher mit 1:2 (1:1) verloren. Den ersten Warnschuss gab gleich einmal der Meister ab.

Philipp Leister drosch einen Freistoß über das Gehäuse (10. Minute). Dann traf die TSG per kuriosem Eigentor. Einen langen Ball von Philipp Zoidl auf Kevin Hegele wollte Jonas Christlieb klären, doch überlupfte er diesen zur Bargauer Führung (12.). In der 20. Minute hätte Bargau fast erhöht. Semih Ses bediente Hegele, der alleine auf den TSG-Schlussmann zulief, an diesem aber letztlich scheiterte. Nach einem langen Ball der Gäste wollte Timo Frank soeben einschieben, doch Andreas Krieg im Bargauer Gehäuse klärte per Fußabwehr (23.).

Kein lockerer Ausklang

Doch die TSG wollte die Saison ebenfalls nicht einfach ausklingen lassen. Nach einer schönen Kombination war es Jeton Avduli, der aus elf Metern ausglich (34.). Kurz vor der Pause war es noch einmal Leister, der an Kriegs Fußabwehr scheiterte (42.). Nach einer Flanke tauchte der aufgerückte Roman Riedel vorne auf, verfehlte mit seinem Schuss aber knapp das Gehäuse (44.).

Und noch einmal die TSG: Nach einer Flanke köpfte Daniel Rembold stark, doch ebenso stark parierte auch Krieg im Tor (45.). Die TSG dominierte auch im zweiten Durchgang zunächst das Geschehen.

Franks Drehschuss wurde noch von einem Bargauer Abwehrbein geblockt (55.). Kurz darauf die Riesenchance für die TSG: Nach einem Freistoß von David Weisensee tauchte Leister frei im Strafraum auf, scheiterte aber an Krieg, der spektakulär parierte (58.). Es war irgendwie mal wieder das Duell Gegner gegen Krieg. Einen guten Versuch von Oliver Rieger aus rund 20 Metern parierte wieder der Bargauer Schlussmann.

Als die Bargauer die Druckphase des Meisters schon überstanden gehabt hatten, verloren sie im Aufbauspiel den Ball an der Mittellinie. Die TSG reagierte schnell und bediente mit einem klugen Steilpass David Weisensee, der Krieg umkurvte und zum 2:1 für die Gäste einschob (80.). In der Nachspielzeit scheiterte Oliver Istel am TSG-Schlussmann mit einem Distanzschuss, dann drosch Hofherrnweilers Rieger den Ball noch vor die Latte.

So blieb es bei diesem verdienten Sieg der Gäste, die in der kommenden Saison in der Verbandsliga die Klasse halten möchten.