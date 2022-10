Ein Küchenherd zum Erntedank

Zum Erntedankfest sind in den Kirchen all überall wieder schöne und teilweise auch originelle und fantasievolle Erntedankaltäre aufgebaut worden. Eine hübsche Idee hatten Beate und Ruth Ulmer, die den Erntedankaltar in der Kirche Sankt Elisabeth im gleichnamigen Altenheim im Aalener Grauleshof gestaltet haben. Neben allerlei Früchten aus Feld und Garten und teilweise den Erzeugnissen daraus wie etwa Brot oder das Aalener Bier haben sie mitten hinein in ihre Komposition auch einen nostalgischen, weiß emaillierten Küchenherd gestellt. Er erinnert daran, dass all die Gaben aus der Natur zum Großteil ja auch weiterverarbeitet oder etwa als schmackhaftes Essen zubereitet werden müssen. Und schließt in den Erntedank indirekt damit auch die Frauen (und Männer) mit ein, die sich an all den Küchenherden überall darum verdient machen.